Ile-de-France : Véligo fête ses deux ans de succès et lance son nouveau modèle "rallongé"

Lancé en septembre 2019 par Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France, Véligo fête le succès de ses deux premières années de mise en service et ouvre les souscriptions à son nouveau modèle électrique : "le rallongé", à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité.

Véligo lance une nouvelle version : le modèle "rallongé"

Face au succès du Véligo classique, et après avoir déjà étendu son offre avec un triporteur et un biporteur, Ile de France Mobilité lance aujourd’hui ce dernier modèle : le "rallongé". "Avec son porte bagage à l’arrière et sa petite caisse avant, ce vélo à assistance électrique conviendra parfaitement aux familles souhaitant adopter une mobilité plus durable au quotidien" fait savoir, dans un communiqué, IDFM.

Objectif : doubler la flotte de vélos électriques

Depuis deux ans, les vélos bleus à assistance électrique (VAE), dont la durée de location est de maximum six mois, continue de conquérir toujours plus de Franciliens avec plus de 37.000 souscriptions cumulées depuis leurs mises en service. La flotte a été portée à 20 000 vélos et 500 modèles cargo, et l'objectif à termes est de doubler l'offre en passant à 40.000 VAE.

L’autorité organisatrice des transports, Île-de-France Mobilités, fait savoir qu'elle poursuit son "développement de nouveaux services pour des publics ciblés comme les lycéens, les entreprises ou les collectivités", la "création de maisons du vélo en gare".

L’ensemble des pistes de réflexions seront étudiées pendant 6 mois pour prendre en compte les contraintes chez les équipementiers (disponibilités et délais de livraison), les modalités de conception, d’assemblage et de mise à disposition des vélos, les contraintes juridiques et contractuelles… Un plan d’action coordonnant l’ensemble des mesures qui auront été retenues sera présenté par Île-de-France Mobilités au second trimestre 2022.