Véligo, le vélo électrique en location longue durée, victime de son succès

Véligo n'échappe pas au boom que connaît le secteur du vélo. Depuis le déconfinement, la demande pour louer le vélo électrique proposé par Ile-de-France Mobilités (IDFM) explose. "On est passé de cinq soucriptions par jour à plus de 200", explique Adeline Gogé Lefaivre, directrice ajdointe développement de Véligo location. Lancé en septembre 2019, le service de location longue durée de vélos électriques a déjà séduit plus de 10 000 Franciliens.

Louise, médecin à l'hôpital Tenon à Paris s'est inscrite il y a deux mois. "Je ne voulais pas prendre les transports pour aller à l'hôpital à cause du Covid. Alors je me suis abonnée. Je l'ai reçu quatre jours après, c'était très rapide". Sauf que depuis le déconfinement, ce délai s'est considérablement allongé. "Depuis le 18 mai, nous avons mis en place une liste d'attente. Si on s'inscrit aujourd'hui, il faut patienter entre 8 et 10 semaines pour avoir un vélo", prévient Adeline Lefaivre. Plus de 4000 personnes sont actuellement sur liste d'attente.

Tester le vélo électrique avant d'acheter

Les utilisateurs s'engagent pour six mois et peuvent prolonger trois mois supplémentaires. Une option choisie par 80% des abonnés selon IDFM. La moitié d'entre eux souhaitent acheter leur propre vélo à l'issue de la location. C'est le cas de Binti, une jeune mère de famille parisienne. "Je voulais tester le vélo électrique avant d'en acheter un et je suis convaincue. C'est très pratique, on peut aller partout, même quand ça monte et avec un enfant à l'arrière. C'est sûr j'en achèterai un après les 9 mois".

La jeune femme pourra bénéficier de l'aide à l'achat de 500 euros mise en place par la Région Ile-de-France. Plus de 17 000 personnes en ont fait la demande depuis sa mise en place, fin février. Depuis le déconfinement, les ventes de vélo ont elles aussi explosé.