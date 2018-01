Vélizy-Villacoublay, France

A chaque ouverture de la porte arrière du bus, un spray se déclenche pendant quatre secondes. Le diffuseur de parfum, installé dans le voussoir, la partie haute du bus, est quasiment invisible. S'en échappe une légère brume et une odeur "de propre". C'est la demande faite par Keolis, l'exploitant du réseau Phébus à Vélizy, qui a équipé ses 80 bus depuis l'été 2016.

Pour renforcer le confort des voyageurs, Keolis a décidé d'innover en diffusant du parfum. C'est aussi un moyen d'améliorer son image : "Quand vous montez dans le bus, si déjà ça sent bon, vous allez moins remarquer que c'est sale, la perception change", assure Sylvain Liébart, le directeur d'exploitation, qui précise que la fragrance a été choisie par les conducteurs.

Le diffuseur de parfum, quasi invisible, est situé dans la partie haute du bus au niveau de la porte arrière (en haut à gauche sur la photo) © Radio France - Emilie Defay

L'odeur plaît à Jelena, "même si c'est un peu fort, juge cette habituée de la ligne. Heureusement je ne suis pas allergique". Les parfums ne contiennent aucune substance allergène et respecte scrupuleusement la réglementation européenne assure Jérôme Amiot, directeur commercial de Sensorys, la société qui fournit les diffuseurs. "L'idée n'est pas de saturer l'air. Cela reste très léger. Les effluves se déplacent avec le flux des passagers", poursuit-il.

A tel point qu'on ne perçoit pas toujours l'odeur. "Ah bon, il y a du parfum dans le bus? demande Claudine, une retraitée assise à l'avant. Je n'ai pas senti mais je trouve que c'est une bonne idée. Quand ma concierge nettoie les escaliers, ça sent le propre, j'adore", s'enthousiasme cette voyageuse.

Une odeur qui ne plaît pas à tout le monde

Mais les odeurs, comme les goûts et les couleurs, ne se discutent pas. Et certains, comme Laurène, n'aiment pas du tout. Sa place préférée dans le bus est située juste en dessous du diffuseur, à son grand regret. "Je déteste cette odeur, ça sent la fleur ou la plante, décrit la jeune femme. Cela me donne mal à la tête, je préférais avant".

Keolis qui a mené des enquêtes auprès des voyageurs assure qu'ils sont globalement très satisfaits de ce nouveau service. Mais au-delà d'une question d'image, les enjeux sont aussi financiers pour l'exploitant. "Les odeurs dans le bus font partie des critères qualité jugés par Île de France Mobilité, le syndicat des transports, explique Sylvain Liébart. Et depuis deux ans, on n'a plus de malus, on est passé en bonus".

L'enjeu commercial est également important pour Sensorys. "C'est un secteur qui se développe fortement" assure Jérôme Amiot. La société basée à Evreux équipe les métros de Lille et Lyon ainsi que le Thalys. A quand dans les trains et les gares d’Île-de-France ?