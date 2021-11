L'association Véloxygène demande à Amiens Métropole de structurer un réseau de pistes cyclables

Jusqu'au 17 novembre, Amiens Métropole lance l'opération "cyclistes brillez" . Des journées de sensibilisation, où des kits de visibilité seront distribués aux cyclistes non pourvus d'éclairage. La métropole amiénoise va investir au total 10 millions d'€ en 5 ans sur le plan vélo.

Pour Paul Moitier, le vice-président de l'association Véloxygène et membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, "il y a des efforts de la ville et de la métropole d'Amiens pour prendre en compte le vélo mais il faut maintenant structurer un réseau de pistes cyclable. Il y a une grosse occasion manquée pendant les travaux du BHNS à Amiens où il y a eu des travaux sur l'ensemble des axes principaux de la métropole et peu d'aménagements de qualité qui ont été réalisés. On voit par exemple que sur la chaussée Jules-Ferry, il n'y a rien qui a été fait pour le vélo. Sur l'axe Vogel-Branly, qui passe devant les Halles et la maison de la culture, c'est pareil. Donc, malheureusement, on paye un peu cette situation là."

Sécuriser les déplacements des cyclistes

"On est très contents quand on réalise qu'il y a plus de pistes cyclables. On aime quand elles sont larges, continues qu'elles ne se s'interrompent pas brutalement aux intersections. Mais là, la prochaine étape, c'est de réaliser un réseau complet de pistes cyclables à l'échelle de la ville et de la métropole. Ça va permettre de sécuriser les déplacements et d'inciter plein de personnes à se mettre au vélo parce que c'est un mode de déplacement très efficace qui apporte plein de solutions dans la ville dense."

Amiens Métropole investit 10 millions d'€ sur 5 ans

"C'est davantage qu'avant, donc c'est un pas en avant. Ça fait un peu près 11 euros par an et par habitant. Ce qu'on avait demandé dans le programme vélo, c'était une somme d'à peu près 20 euros par an et par habitant. Donc on peut encore faire davantage. Après, tout ce n'est pas non plus une question de moyens. Parce que encore une fois, par exemple, sur la chaussée Jules-Ferry, ça n'aurait pas coûté plus cher de faire des pistes cyclables à l'occasion de la rénovation de la chaussée. Donc, il y a les moyens. Et puis après, il y a la volonté de mener une politique cyclable ambitieuse à l'échelle de la métropole, avec un réseau de pistes cyclables continues et sécurisées sur les axes principaux. Et puis, à l'intérieur de ces maillons, des quartiers apaisés avec des vitesses limitées à 30, une absence de trafic, de transit ou de raccourci qui génère pas mal de nuisances sonores ou d'insécurité. Donc, voilà les deux principales mesures sur lesquelles on va. On va attendre en termes d'infrastructures sur laquelle on va. On va attendre la métropole dans les années à venir."