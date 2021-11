Vélo à Évreux :"Il est temps de partager la rue" pour le collectif des usagers de la bicyclette

Depuis quatre ans, Jean-Marc Ferey, 65 ans, utilise son vélo pour ses déplacements du quotidien à Évreux, "c'est simple, il suffit de pédaler" rigole-t-il, s'empressant d'ajouter qu'on ne circule pas de façon sécurisée à Évreux, "comme dans beaucoup de villes aujourd'hui". Le sexagénaire milite pour "un partage de la rue" et "une ville dans laquelle on pourrait laisser nos enfants et petits-enfants circuler librement" et prône le fait que "dans les villes, il faut maintenant que l'on roule à 30 km/h".

C'est difficile parce que les infrastructures n'existent pas aujourd'hui et ça ne pourra pas se faire sans rogner un petit peu sur l'espace laissé aux voitures - Jean-Marc Férey

Pour autant, Jean-Marc Ferey sent "une volonté de faire quelque chose" de la part de la Ville d’Évreux et de l'agglomération Évreux Portes de Normandie, comme la multiplication des arceaux pour attacher les vélos. "Ça manquait cruellement avant, il y a en maintenant un peu partout, c'est un premier pas" se réjouit Stéphane Lassire, ancien informaticien en reconversion qui veut créer un café-vélo dans l'Eure pour la promotion du deux-roues.

Des arceaux permettent de garer son vélo, comme ici en plein centre-ville d'Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Saluée également, la mise en place par la collectivité de location de vélos à assistance électrique, "c'est une très belle chose, car avant on nous disait qu’Évreux n'était pas prévu pour le vélo car il y a des coteaux qui sont pentus, et depuis qu'il y a le vélo à assistance électrique, on s'aperçoit que le problème a disparu" constate-t-il.

à lire aussi Le vélo électrique arrive à Évreux pour un euro par jour

Jean-Marc Ferey pointe toutefois des manques," il manque des pistes cyclables, il manque des séparateurs, tant que la voiture n'est pas contrainte à se déplacer par rapport à la voie cyclable, le cycliste n'est pas protégé".

La voie cyclable, rue du Faubourg Saint-Léger à Évreux, pas toujours respectée, notamment par les camions et bus © Radio France - Laurent Philippot

Se déplacer en toute sécurité

Le CUBE aimerait bien travailler main dans la main avec la Ville ou l'agglomération pour faire part son expertise et ainsi améliorer la sécurité des déplacements à vélo. "On voit de plus en plus de gens à vélo, malheureusement, par manque d'infrastructure, on voit des gens utiliser les trottoirs" peste Jean-Marc Ferey.

Ce n'est pas la place d'un vélo d'être sur le trottoir mais les gens y vont parce qu'ils ont un sentiment d'insécurité - Jean-Marc Férey

Et prendre un exemple très concret pour améliorer la situation, comme boulevard du Jardin L'Évêque, "une rue plus calme qui évite de passer par deux ronds-points qui sont des lieux mal aménagés aujourd'hui". Pour éviter les deux ronds-points, les cyclistes empruntent la rue des jardins du rabais, à sens unique. Ils sont donc soit obligés de descendre de leur monture ou rester en selle, en étant en contravention : "Si cette rue-là était à trente, on pourrait avoir un double sens car le code de la route permet aujourd'hui la circulation des vélos à double sens dans les rues à sens unique qui sont à trente" suggère Jean-Marc Ferey, "ça nous éviterait des prendre les deux ronds-points et des détours".

Réduire la vitesse dans la rue des Jardins du rabais permettrait aux cyclistes d'emprunter cette artère plus tranquille pour leurs déplacements © Radio France - Laurent Philippot

Le collectif des usagers de la bicyclette d’Évreux organise ce samedi 6 novembre à 14H30 sa première réunion publique à la salle des fêtes de Gauville-la-Campagne "pour donner les paroles aux usagers, pour pouvoir se rencontrer et échanger sur les difficultés rencontrées pour de déplacer à Évreux et aussi faire remonter des propositions auprès des élus et des techniciens afin d'améliorer la "cyclabilité" de la ville d’Évreux et de l'agglomération" détaille Jean-Marc Ferey. L'occasion aussi de mettre en avant le baromètre des villes cyclables de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette. Les internautes ont jusqu'au 30 novembre 2021 pour donner leur avis sur la pratique du vélo dans leur ville. En 2019, Évreux avait obtenu la note de 2,54/6 soit F sur une échelle de à A+ à G .