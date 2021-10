Vélo à Toulouse : "C'est la première fois que Toulouse se dote d'un tel budget pour le vélo" (Maxime Boyer)

La Fédération des Usagers de la Bicyclette, association nationale, lance son troisième baromètre des villes cyclables. Dans le dernier, Toulouse était classée 8ème des 11 principales villes de France en terme de satisfaction des cyclistes. Mais le débat a depuis évolué. Il faut faire face à une hausse inédite du nombre des deux roues et autres trottinettes en ville lié e à la crise sanitaire.Et puis il faut organiser la cohabitation avec les voitures, et les piétons. On compte 1350 kms de pistes cyclables à Toulouse. Jean-Luc Moudenc promet d'augmenter les moyens donnés au vélo. Le nouveau maire-déjégué au sujet, Maxime Boyer, s'exprimait pour la première fois ce mercredi sur France Bleu Occitanie.

FBO : On a interrogé des cyclistes à Toulouse et encore une fois, ils nous disent que c'est compliqué de trouver des pistes continues dans l'ensemble de la ville. Qu'est ce que vous leur répondez ?

Maxime Boyer : Que Jean-Luc Moudenc a souhaité initier personnellement une politique cyclable ambitieuse et qui va nécessairement passer par deux piliers. C'est d'une part, un devoir d'audace. Et puis une exigence de raison. Une municipalité novatrice en la matière, mais aussi protectrice, protectrice à l'égard de celles et ceux qui sont les plus vulnérables, les usagers les plus vulnérables du domaine public. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir massivement. Je dirais plusieurs millions d'euros pour la création de nouvelles infrastructures cyclables, pour lutter contre les discontinuités cyclables, pour entretenir l'existant, mais aussi pour créer de nouvelles infrastructures sur l'ensemble des quartiers de Toulouse. Dans le centre ville, mais aussi dans l'ensemble des quartiers toulousains extérieurs à l'hypercentre.

FBO : Vous parlez de sécurité? Les cyclistes qu'on a interrogés disent que la cohabitation avec les piétons est compliquée. Concrètement, là dessus, comment vous allez faire ?

Maxime Boyer : C'est une réalité. Il faut en avoir conscience. Et c'est pourquoi on essaie de travailler pour sensibiliser l'ensemble des acteurs, l'ensemble des usagers, notamment en travaillant sur le code de la rue qui pourra permettre de rappeler les bonnes règles à respecter, que le cycliste considère qu'il n'est pas prioritaire sur le piéton, que le piéton soit plus attentif et moins distrait, peut être sur des zones de rencontre lorsqu'il se déplace par rapport aux cyclistes. Et évidemment, que les conducteurs de véhicules motorisés puissent être très prudents à l'égard des cyclistes et des piétons. Grosso modo, on essaie de faire en sorte que les uns et les autres arrivent à coexister sur le domaine public dans le respect des uns et des autres. C'est pourquoi on parle du code de la rue, mais aussi on souhaite faire des réaménagements conséquents, justement.

Maxime Boyer, invité à 8h08 du France Bleu Occitanie Copier

FBO : Pour que les pistes cyclables soient en continu sur l'ensemble de la ville. Est ce que vous allez prendre des places de stationnement ? Est ce que vous allez prendre de l'espace aux voitures ?

Maxime Boyer : On va adapter selon les particularités des quartiers. On a des quartiers qui sont plus adaptés, des axes plus structurants sur lesquels, en effet, on pourra faciliter le stationnement des véhicules, la végétalisation, le passage des véhicules également, la création de pistes cyclables clairement déterminées. Et puis, il y a d'autres quartiers, d'autres secteurs sur lesquels on sait qu'il va falloir faire quelques concessions en faveur, évidemment, du vélo et peut être un peu en défaveur du stationnement. Mais on a des dispositifs, des outils qui permettent d'accompagner ces évolutions dans les quartiers, comme les stationnements résidents en particulier, puis les transports en commun qui viennent en l'intermodalité permettent de compléter également la gamme des options et des alternatives qui sont offertes à nos concitoyens.

FBO : La rue de Metz va devenir entièrement piétonne. Est ce que vous allez créer une vraie piste cyclable rue de Metz?

Maxime Boyer : C'est une volonté clairement de Jean-Luc Moudenc de faire en sorte que sur cet axe entre François Verdier et Esquirol, nous puissions disposer d'une piste cyclable différente de la chaussée, donc hors de la chaussée, par un marquage au sol bien délimité, bien visible et bien clair, mais également extérieur aux trottoirs, un peu à l'image de ce qui s'est fait rue des Lois. En tout cas, c'est une volonté du maire de Toulouse pour faire en sorte que les piétons soient attentifs aux cyclistes et que le cycliste considère le piéton un peu pour éviter ce qui s'est passé sur la rue Alsace-Lorraine, parce qu'on sait que ça a été un sujet. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir améliorer cet espace public.

FBO : Il y a des voitures qui stationnent sur les pistes cyclables. Pourquoi vous ne verbalisez pas, notamment avec les caméras de la Ville ?

Maxime Boyer : Oui, on verbalise. Il y a un certain nombre d'agents municipaux et de policiers municipaux qui sont présents sur les quartiers. Mais c'est un long travail, c'est un civisme. Il faut verbaliser, il faut faire de la prévention, mais il y a un grand travail qui est réalisé en la matière. La verbalisation avec des caméras a été expérimentée dans l'hypercentre. Mais on peut aussi parler, par exemple, de mobilier urbain qui sont rajoutés de signalisation horizontale et verticale. On a une palette d'outils qui est à notre disposition et qu'il faut déployer, et c'est ce qu'on compte faire à travers notre politique cyclable que je pense audacieuse parce qu'il faut voir que ce sera la première fois que la commune de Toulouse se dote d'un budget tel pour les pistes cyclables dans l'histoire de la ville de Toulouse.

FBO : Toulouse est classée 8ème ville sur 11 pour la place du vélo dans le dernier baromètre de la FUB. On va réussir à monter à quelle place dans le classement d'ici la fin de la mandature de Jean-Luc Moudenc ?

Maxime Boyer : Mais on va tout faire pour être les meilleurs. Je ne peux pas vous dire plus au niveau de la métropole. Notre budget de 80 millions d'euros au niveau de la ville par an, ce sera 10 millions d'euros pour l'entretien et le développement des pistes cyclables. C'est des dizaines de millions d'euros qui vont être investis. Donc, on va tout faire pour être les meilleurs et progresser, c'est un peu une démarche collective, je veux dire, c'est un peu dans le sens de notre culture rugbystique.