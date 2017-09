Vélo, bus et tram à Caen : attention, ça va changer !

Caen la Mer a choisi de renouveler sa confiance à Kéolis pour l'exploitation du réseau Twisto pour les 6 ans à venir. La renégociation va permettre d'économiser 20 millions d'euros entre 2018 et 2023... et entraîner plusieurs nouveautés. On fait le point.

Premier changement, Kéolis hérite des vélos en libre service. Fini Véol' au 31 décembre et place à Vélolib' dès le 1er janvier. Moins de stations, 15 contre 40, mais des vélos à assistance électrique pour un abonnement qui sera, par exemple, à 30 euros par an. Il sera désormais possible de régler directement sur les bornes. 4 abris sécurisés, à des endroits qui restent à définir, vont également voir le jour pour répondre à la peur des vols de la part des usagers. En parallèle, un service de location moyenne et longue durée de vélos, sera également proposé. 500 vélos au total dont 300 électriques.

De gauche à droite : Nicolas Joyau, Rodolphe Thomas et Joël Bruneau, les élus en charge du dossier à Caen la Mer - Caen la Mer

Autre nouveauté, la mise en place d'une navette électrique gratuite dès janvier prochain dans le centre-ville de Caen. Pas de stations, il suffira de lui faire signe pour qu'elle s'arrête. Elle passera toutes les 15 minutes et pourra transporter jusqu'à 22 personnes.

Une navette électrique à partir du 1er janvier 2018 à Caen - Caen la Mer

Kéolis va également créer une nouvelle ligne en 2019. Baptisée Ellipse, elle relayera entre eux les quartiers nord est ouest de l'agglomération, en passant par Caen, Hérouville, Mondeville et Colombelles. En attendant, il va falloir composer avec les travaux du futur tram. 42 bus de substitution seront mis en place durant un an et demi jusqu'à l'été 2019.