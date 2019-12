Vélo : le collectif cycliste 37 propose aux élus un réseau express vélo pour les municipales

Tours, France

Mettre le vélo au centre de la campagne pour les élections municipales. C'est l'ambition de l'association collectif cyclistes 37. Les membres vont interpeller les élus et candidats de toute la métropole et leur proposer un ambitieux projet de Réseau express vélo. Au programme : cinq lignes, 64 kilomètres de pistes cyclables uniquement dédiées au vélo, sans partager la voie avec les piétons et les voitures. Elles relieront l'agglomération du nord au sud et de l'est à l'ouest. Selon collectif cycliste 37, 90 % de la métropole sera couverte par ce réseau. Un réseau qui sera d'ailleurs connecté aux gares et aux arrêts de tramway et bus.

Une mise en place rapide

L'objectif de l'association est de mettre en place ce projet en une mandature. "On utilise uniquement des rues déjà existantes, et si possible peu utilisées", assure François Sarrazin, l'un des administrateurs. Seulement deux ponts devraient être construits dont un déjà en projet pour la deuxième ligne de tramway. Cette manière de faire doit en permettre à ce projet d'avoir un coût assez bas, mais non chiffré pour l'instant. Collectif cycliste 37 l'affirme en tout cas, c'est beaucoup moins cher que l'actuel plan vélo de la métropole, budgété à 130 millions d'euros.

Mais ce n'est pas le seul point du projet du collectif cycliste 37. L'association veut inverser la hiérarchie des moyens de transport et mettre les piétons et le vélo en tête, plus que la voiture, faire construire un vélo-park ou encore demander des aides des communes pour investir dans les vélos électriques ou les vélos cargos. Le 20 février prochain, l'association va inviter tous les candidats à venir débattre de la place du vélo dans la métropole, pour pousser son projet.