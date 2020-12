Vélo électrique en Ile-de-France : gros succès de la prime à l'achat qui sera maintenue en 2021

Le vélo électrique connaît un succès fulgurant en Ile-de-France. Les Franciliens se sont rué sur les primes à l'achat délivrées par Ile-de-France Mobilités. La présidente de la Région, Valérie Pécresse a précisé que cette aide allait être reconduite en 2021. Jusqu'à présent pour cette année le nombre de primes alloué est deux fois supérieur aux prévisions.

Deux fois plus de primes à l'achat distribués que prévu

"Cette prime vélo de 500 euros, on en avait budgété 30.000 pour 2020, on en est à 66.000 et on n'a pas (encore) passé Noël, donc on va exploser, là aussi, toutes nos espérances", a expliqué la présidente d'Ile-de-France mobilités au cours d'une conférence en ligne de l'Association des journalistes des transports et de la mobilité.

"On pense qu'on a, grâce à la prime, déclenché l'acte d'achat pour des vélos électriques qui sont quand même assez chers", a ajouté Valérie Pécresse qui estime que ce type de vélo "change les règles du jeu, parce qu'il gomme les reliefs et qu'il permet de faire des déplacements plus longs".

L'abonnement Véligo conduit naturellement vers l'achat

La présidente de la Région a aussi souligné le succès du Véligo, un service de location de vélo électrique pour six mois non-renouvelables, qui peut être financé en partie par l'entreprise et destiné "à la moyenne et à la grande couronne".

"Victime de son succès" avec 20.000 locations, ce service "permet le passage à l'acte", assure-t-elle: "On va voir à Noël mais j'en suis certaine : les premiers bénéficiaires de Véligo vont acheter des vélos électriques" en cette fin d'année, assure-t-elle.