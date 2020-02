Vélo en Ile-de-France : votre ville est-elle bien classée ?

Île-de-France, France

Bien mais peut mieux faire. C'est ainsi qu'on peut résumer les résultats du Baromètre des villes cyclables de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) pour l'Ile-de-France. Cette grande enquête nationale menée en 2019 pour évaluer la "cyclabilité" des villes a obtenu plus de 180 000 réponses en France et 31 000 dans notre région. Les cyclistes franciliens notent les progrès réalisés par les communes mais indiquent qu'il reste beaucoup à faire pour qu'ils se sentent en sécurité sur les routes.

Sur les 148 villes classées, seules cinq obtiennent la moyenne : Sceaux (Hauts-de-Seine), Versailles, Montigny-le-Bretonneux, Les Loges-en-Josas et Toussus-le-Noble (Yvelines). Paris, jugée "moyennement favorable au vélo", est toutefois la ville qui progresse le plus depuis la mise en place du baromètre en 2017. La capitale passe ainsi de la 7e à la 4e place du classement des villes de plus de 200 000 habitants derrière Strasbourg, Nantes et Rennes.

Capture d'écran FUB

Encore des progrès à faire

D'autres villes de banlieue progressent comme Melun (Seine-et-Marne), Montreuil (Seine-Saint-Denis) ou Bures-sur-Yvette (Essonne). Au total, 30% des 148 villes se sont améliorées. "En matière de vélo, peu importe finalement que l’on soit de droite, de gauche, de petite couronne ou de grande couronne, c’est la présence d’une politique vélo qui est ici récompensée", note le collectif Vélo Ile-de-France.

Mais "il reste encore beaucoup à faire pour que l'Ile-de-France devienne une grande région cyclable", estime le collectif. Ainsi 20% des villes ont régressé dans le classement. C'est le cas de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) ou Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine).

Le collectif en appelle donc aux maires qui seront élus lors des prochaines élections municipales. A eux d'améliorer la situation. En mettant en place notamment le projet défendu par les associations : la création d'un RER Vélo, qui permettra de se déplacer dans toute l'Ile-de-France en sécurité.