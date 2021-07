Vélo en ville: à Rennes, un marché très florissant

Depuis la crise sanitaire, la place du vélo dans la ville de Rennes s'est accélérée. La municipalité poursuit d'ailleurs ses aménagements pour faciliter le quotidien des cyclistes. Le marché se développe à la même vitesse. La maison du vélo, située près de la gare, et placée sous l'égide de Rennes Métropole en lien avec les associations d'usagers, propose des vélos classiques ou à assistance électrique en location pour quelques jours ou une année. Elle dispose aussi d'un atelier de réparation et d'une flotte de deux roues à destination des entreprises de Rennes Métropole. Marion, une rennaise, vient de louer un vélo à assistance électrique pour une année "je travaille à 7 kilomètres et je me suis toujours dit que si je pouvais aller à mon travail ça serait vraiment très pratique. L'assistance électrique est un sérieux atout pour moi".

La VieCyclette

Sur le parvis sud de la gare, dans le quartier EuroRennes, Sébastien Gueguen, fan de bicyclette, vient de créer un commerce de vente de vélos. Ce quadra propose des vélos d'occasion vintage, remis à neuf, mais surtout des vélos neufs classiques ou à assistance électrique en partie de marque française. "On est spécialisé dans le vélo urbain pour les citadins, c'est-à-dire pour ceux qui habitent à Rennes" explique Sébastien Guéguen. Son magasin propose aussi des flottes de vélos pour les entreprises qui souhaitent remplacer les voitures de fonction.

