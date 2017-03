A vélo, le casque est désormais obligatoire pour les enfants

À vélo, le casque devient obligatoire pour les enfants de moins de douze ans. La mesure entre en vigueur ce mercredi 22 mars 2017. Elle concerne aussi bien les conducteurs que les passagers.

Selon un décret publié au journal officiel le 22 décembre dernier, il est désormais obligatoire de porter le casque à vélo pour tous les enfants de moins de douze ans, qu'ils soient passagers ou au guidon. Dans ce texte signé de la main du premier ministre, on peut lire notamment que "cela est destiné à limiter les blessures graves à la tête et au visage". En cas de non-respect de cette nouvelle loi, les adultes qui transportent ou accompagnent des enfants encourent une amende de 90 euros. Elle peut même s'élever à 135 euros. Il s'agit en fait d'une contravention de quatrième classe. Cette obligation - désormais légale - vient d'une prescription du Comité interministériel pour la sécurité routière (CISR) en date d'octobre 2015.

-

Une mesure déjà appliquée par certains parents

Chistophe, habite à Sennecey-les-Dijon. Il n'a pas attendu cette loi pour équiper Clémence, sa fille de 7 ans, avec qui il fait beaucoup de vélo. Il trouve que "c'est une bonne décision". Il explique qu'il l'appliquait depuis très longtemps. "On n'a pas attendu la loi car sur une route, un enfant ne va jamais en ligne droite. C'est toujours des zig et des zag donc c'est le porte du casque obligatoire parce qu'en cas de chute, cela évite que la tête ne prenne des coups, et c'est aussi le gilet jaune pour qu'elle soit visible des autres usagers de la route. Un enfant, c'est absolument imprévisible, même quand on est juste à côté à vélo pour le rattraper !"

Accident de vélo © Maxppp - Arnaud Beinat

Philippe Munier ne le contredira pas. Le coordinateur sécurité routière à la Préfecture de Côte-d'Or estime qu'aujourd'hui, le casque fait partie de la seule protection des cyclistes en cas de chute. "C'est une garantie de sécurité supplémentaire. Il devient obligatoire pour les moins de douze ans mais par extension, il est recommandé de porter un casque à tout âge lorsqu'on fait du vélo".

En 2015, 180 enfants de moins de douze ans ont été victimes d'un accident de vélo. Parmi eux, un enfant est décédé. Le port du casque diminue le risque de blessure sérieuse de 70%. Par ailleurs, selon une étude - qui porte notamment sur les lésions neurologiques dans la tête d'enfant de six ans casqués et non casqués -, le risque de perte de connaissance à plus de 10 km/h serait (pour les non casqués) de 98% en cas de choc, un risque qui tombe à 0,1% pour les autres.