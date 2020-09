Vélo : le nombre d’accidents explose à Paris depuis janvier

Ils sont de plus en plus nombreux sur les routes mais aussi dans les hôpitaux. Le nombre de cyclistes blessés à Paris a bondi de 31,7% depuis janvier 2020 par rapport à l'an dernier, selon les chiffres communiqués par la préfecture de police à France Bleu Paris. Une tendance à contre-courant de la baisse observée plus généralement : tous usagers confondus, on recence 16,5% de blessés en moins en 2020 par rapport à 2019.

Depuis la grève de janvier dans les transports et encore plus depuis le déconfinement, la pratique du vélo a explosé à Paris. Le trafic a augmenté de plus de 60%. Les accidents n'augmentent donc pas aussi vite que le trafic mais la courbe n'est pas linéaire selon la préfecture de police et la tendance actuelle n'est pas bonne : +70% de blessés en août et encore plus pour la première semaine de septembre.

Même si les accidents mortels restent rares (un cycliste tué à Paris depuis janvier), la préfecture de police s'inquiète et multiplie les actions de prévention mais aussi de répression. Le nombre de PV dressés contre des cyclistes a été multiplié par trois depuis janvier par rapport à l’année dernière. Ils ne sont toutefois responsables que dans la moitié des accidents environ.

Augmentation des accidents de trottinettes

Le nombre de blessés augmente aussi chez les conducteurs de trottinettes : + 12% depuis janvier (157 blessés en 2020 contre 140 en 2019). Mais ces chiffres ne concernent que les accidents sans intervention de la police et sous-estiment donc le nombre réel de blessés.

Pendant le confinement, la préfecture de police avait également noté une augmentation du nombre d’accidents sur le périphérique, dû notamment aux grands excès de vitesse. Pendant cette période, la préfecture de police a relevé dix fois plus d’infractions que d’habitude.