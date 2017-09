Paris : la piste cyclable sur la voie Georges-Pompidou ouvrira début octobre

Certains cyclistes l'empruntent déjà mais la piste cyclable aménagée durant l'été sur la voie Georges-Pompidou à Paris n'est toujours pas officiellement ouverte. Elle ne sera mise en service que début octobre, une fois les travaux terminés. Ce qui n'a forcément été bien compris par tout le monde.

Au guidon de son Vélib', Céline s'arrête net devant les plots de béton qui barrent l'accès à la piste cyclable, au niveau de la Maison de la Radio, dans le 16e arrondissement de Paris. J'avais entendu que que la piste avait ouvert donc je voulais essayer. Mais visiblement ce n'est pas accessible, il y a encore des panneaux de chantier. Tant pis, je vais prendre mon chemin habituel, à côté des bus, en espérant que ça prenne forme bientôt." Un panneau indique que les travaux doivent durer jusqu'au 30 septembre. La mairie de Paris précise de son côté que l'ouverture devrait avoir lieu dans les tous premiers jours d'octobre.

Un calendrier loin d'être clair. Au moment de la réouverture de la voie Georges-Pompidou aux voitures le 24 août, tout le monde ou presque a cru que la piste cyclable était mise en service en même temps. Une confusion entretenue par la présence de quelques cyclistes qui empruntent quand même la piste cyclable en contournant les plots en béton aux entrées et sorties. La communication aurait pu être pu claire, reconnaît Christophe Najdovski, l'adjoint au maire de Paris en charge des transports. "On a fait le choix délibéré de rouvrir au plus vite pour les voitures à la rentrée, sans attendre que la piste cyclable soit terminée, ce qui explique qu'elle soit vide ou quasi-vide".

Cette image d'une piste cyclable désertée, alors qu'à côté les voitures sont à la file indienne, a en tout cas prêté le flanc aux critiques sur les réseaux sociaux. La député LREM des Yvelines, Aurore Bergé a ainsi ironisé ce lundi en commentant une vidéo tournée depuis sa voiture : "iI y a une forte affluence de cyclistes comme vous pouvez le voir, ça n'arrête pas..."

live depuis LA voie pompidou... https://t.co/ZwIC1MsvZE — Aurore Bergé (@auroreberge) September 4, 2017

Des critiques infondées donc pour le moment puisque la piste cyclable est toujours en travaux. Il reste des aménagements à faire au niveau du quai Saint-Exupéry, en amont de la voie Georges-Pompidou et au niveau des différents carrefours d'accès, qui permettront aux cyclistes de rejoindre la piste cyclable en toute sécurité

