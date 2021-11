Vélos, taxis, transport fluvial : le gouvernement veut développer les mobilités pour les JO de Paris 2024

Le Premier ministre Jean Castex a dévoilé, ce lundi 15 novembre, une série de mesures pour développer les mobilités et faciliter le déplacement des milliers d'athlètes, journalistes et spectateurs attendus en Ile-de-France pendant les JO de Paris en 2024.

C'est l'un des enjeux de Paris 2024 : assurer le transport et les déplacements des milliers d'athlètes, journalistes et spectateurs attendus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Premier ministre, Jean Castex, en visite ce lundi en Seine-Saint-Denis, sur le chantier du village des médias et du centre aquatique olympique, a annoncé une série de mesures pour développer les mobilités d'ici trois ans.

10 millions d'euros pour créer des pistes cyclables

Tant pis si les lignes de métro (16 et 17) ne sont pas prêtes à temps. Le gouvernement a décidé de miser sur tous les autres moyens de transport pour les JO de Paris, à commencer par le vélo. Il va débloquer 10 millions d'euros pour aider les collectivités à créer des pistes cyclables pour relier les différents sites olympiques. Sur les 420 kilomètres de voies prévues, il reste encore un tronçon de 50 km à combler.

Des taxis accessibles aux personnes handicapées

Ensuite, le Premier ministre a annoncé un autre dispositif de soutien pour "le verdissement" de la flotte fluviale. Il s'agit de la rendre plus propre pour développer le transport sur la Seine. Une enveloppe "entre 5 et 7 millions d'euros" est prévue, précise le cabinet de Jean Castex. Le chef du gouvernement veut aussi donner l'exemple dans le cadre des Jeux Paralympiques. Une prime à l'accessibilité sera proposée aux chauffeurs de taxi pour les inciter à adapter leur véhicule à l'accueil des personnes handicapées, avec un objectif : passer de 300 à 1.000 taxis accessibles, d'ici 2024.

Une voie dédiée aux JO sur le périphérique ?

Quant aux voies dédiées aux transport des athlètes, journalistes et officiels, sur le périphérique parisien ou les autoroutes qui mènent vers les sites, le comité d'organisation de Paris 2024 précise que "les discussions sont déjà en cours". Il s'agit d'un "travail de dentelle", car il faut repérer les tronçons à fermer, la durée de fermeture de chaque tronçon, en fonction des besoins et du programme des épreuves sportives.

Enfin le public, lui, sera incité à privilégier les transports en commun. D'ailleurs, chaque spectateur muni d'un billet pour assister à une épreuve, pourra voyager gratuitement vers le site où se déroule l'épreuve en question, ce jour-là, rappelle le comité d'organisation.