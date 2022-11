Vélo, trottinette, voiture : à Dijon, vous pouvez faire vérifier gratuitement vos équipements de visibilité

Les bénévoles de l'association Prévention Routière, épaulés par la Police Municipale, vous accueillent ce jeudi 3 novembre à l'entrée du parc de la Colombière à Dijon, pour une vérification gratuite de vos équipements de visibilité et de sécurité de vos moyens de déplacement. L'association souhaite sensibiliser les piétons, les cyclistes et les automobilistes à l'importance de bien voir et d'être vu sur la route alors que la nuit tombe plus tôt. Une action de sensibilisation importante alors que 41% des tués sur la route et 1 tiers des blessés le sont la nuit, en France. Vous n'avez qu'une seule chose à faire : vous présenter sur place avec votre moyen de déplacement.

La Police Municipale s'occupe du contrôle des équipements de visibilité des voitures © Radio France - Charlotte Schuhmacher

L'opération se poursuit ce vendredi 4 novembre place Galilée aux Grésilles, et samedi 5 novembre au lac Kir.

