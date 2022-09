EN IMAGES - Faire du vélo au Pays Basque "c'est excessivement dangereux"

Une grosse centaine de cyclistes, adultes et enfants, a défilé ce dimanche 25 septembre dans les rues de Saint-Jean-de-Luz. Ils participaient à la Vélorution organisée par Bizi pour dénoncer le manque d'aménagements cyclables sécurisés dans la cité corsaire et l'ensemble du Pays Basque.

"Je viens tous les jours à Saint-Jean-de-Luz, d'est excessivement dangereux en vélo". Alain, qui habite la commune voisine d'Urrugne, résume le sentiment général des nombreux participants à la Vélorution dans la cité corsaire. L'association Bizi, organisatrice de l'évènement, qui réclame un plan vélo ambitieux au Pays Basque, n'a pas choisi la ville par hasard. Son maire Jean-François Irigoyen est également président du syndicat des mobilités de l'agglomération Pays Basque.

"On veut une continuité en vrai sécurité"

Les manifestants ont à la fois réclamé des pistes sécurisés à Saint-Jean-de-Luz mais aussi pour l'ensemble du territoire, interpellant l'ensemble des collectivités concernés, y compris le conseil départemental, responsable par exemple du pont Charles-de-Gaulle qui relie Ciboure à la gare de Saint-Jean. Sur cet ouvrage, pas de piste cyclable. Elle s'arrête de chaque côté. "Tout d'un coup, pof, il n'y a plus rien et on se retrouve vraiment en danger. On ne veut pas des petits bouts coupés par des morceaux dangereux", résume Sylvie, qui a rejoint le rendez-vous dans le square Verdun, au bout du pont.

Les manifestants veulent faire du vélo une véritable alternative à la voiture © Radio France - Thibault Vincent

Ils sont plus d'une centaine à avoir répondu à l'appel de Bizi, 200 selon l'association. Des retraités, des jeunes, des parents venus aves leurs enfants. Des utilisateurs réguliers ou occasionnels, persuadés que le vélo, "propre", peut être une alternative à la voiture "polluante" et dangereuse. A condition toutefois de mettre en place des aménagements vraiment sécurisants. "Pour être venus pas mal pédaler ici, on ne s'est pas sentis en sécurité", témoigne Anaïs bigourdane de passage. "On veut une continuité en vrai sécurité parce qu'un pot de peinture et un pinceau, ça n'a jamais été une sécurisation des cyclistes", conclut Sylvie.

Plus d'une centaine de cycliste s'est massée sur le square de Verdun à Saint-Jean-de-Luz © Radio France - Thibault Vincent