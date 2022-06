À Rennes, un vélo de plus de deux mètres fabriqué sur le site de la Janais

Il pèse 40 kilos, mesure 2.50 mètres de long, il a une caisse à l'avant pour y mettre ses enfants ou ses courses et à l'arrière une assise pour transporter un adolescent ou un adulte. Le "capitaine cargo" est un vélo cargo à assistance électrique encore en phase de test. Son prototype était présenté, ce mardi 28 juin, à l'usine Stellantis (ex-PSA) de Rennes où il est fabriqué.

Ce projet a été imaginé par quatre Bretons en 2019. Ils ont créé leur entreprise Galian. Elle bénéficie de subventions de la région Bretagne et de Rennes Métropole.

Relancer des industries ....

À travers ce vélo cargo, les porteurs du projet comptent relancer des filières industrielles en France. Exemple avec le coffre-avant de l'engin : "il est fabriqué par un prototypiste de Saint-Brieuc. Nous sommes en train de travailler avec un fabricant de Laval pour le produire en nombre", explique Jean-Marc Lesimple, le coordinateur de Galian.

Deux enfants peuvent s'assoir dans ce coffre-avant imaginé à Saint-Brieuc. © Radio France - Lucie Amadieu

Le cadre vient des Pyrénées, le moteur d'Europe de l'Est (mais il va bientôt être produit près de Lyon) mais certaines pièces ne peuvent pas être conçues en France. "Les freins hydrauliques, les pneus, ce sont des produits que nous ne sommes fabriquons plus en France", pointe Jean-Marc Lesimple. Accompagnée d'autres entreprises, la société Galian sollicite les industriels pour les pousser à retrouver ces compétences. Selon le coordinateur, le vélo cargo sera à 80% fabriqué en France.

... lutter contre le réchauffement climatique

Avec cet engin, l'élu en charge de la mobilité et des transports à Rennes métropole, Matthieu Theurier, espère changer les habitudes des Rennais. "Nous développons des politiques pour constituer des alternatives à la voiture individuelle afin de répondre aux enjeux climatiques et apporter des réponses sociales aux personnes".

À Rennes, les transports représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre.

Une trentaine de "capitaine cargo" seront prêts en février 2023. Ils seront à retrouver à la Maison du vélo de Rennes. Les usagers pourront les louer, puis au bout de six mois, une proposition d'achat leur sera faite. Le montant de la location et de la vente dépendra du revenu des bénéficiaires. Actuellement, le prix de ce "capitaine cargo" est compris entre 6 et 8 000 euros. Un prix encore instable au vue du coût des matières premières qui flambe.