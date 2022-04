Vélocité veut une piste cyclable dans le tunnel de la Comédie à Montpellier

L'association Vélocité veut se faire entendre alors que la circulation dans l'hypercentre de Montpellier va vivre une petite révolution. Avec l'arrivée de la ligne 5 de tram en 2025 et la fermeture du tunnel de la Comédie au transit voiture dès juin 2022, le quartier Clémenceau - place Saint-Denis, au bout du cours Gambetta, va être transformé. L'association espère que les travaux donneront lieu à des aménagements pour les piétons et les cyclistes. Elle organise une réunion publique ce jeudi soir à 19h30 à la brasserie Le Dôme, dans le quartier Clémenceau, pour présenter ses propositions.

Une piste cyclable dans le tunnel de la Comédie

Parmi ses propositions, une piste cyclable dans le tunnel de la Comédie pour assurer la sécurité des vélos et des piétons. Pour Denis Feurer, vice-président de Vélocité, cette piste dédiée aux vélos permettra de relier un point à un autre sans passer par la place de la Comédie, ce qui devrait éviter les conflits d'usagers. "Il y aura toujours bien sûr des gens qui viendront prendre un café ou faire des courses à vélo sur la place de la Comédie, précise Denis Feurer. Mais pour les trajets efficaces, ceux qui sont à même de remplacer les déplacements en voiture jusqu'à 10 km, par exemple entres Saint-Jean-de-Védas et Castelnau-le-Lez, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un passage sécurisé sous la place, dans le tunnel de la Comédie".

L'idéal selon Vélocité serait d'avoir une séparation complète entre les vélos et les véhicules qui se rendent dans le parking de la Comédie par le tunnel pour être dans le silence, l'absence de gaz d'échappement, ainsi que "des ambiances colorées, lumineuses, agréables."

Denis Feurer, vice-président de Vélocité Copier

Une place Saint-Denis avec des aménagements spécifiques pour les piétons et les vélos

Autre proposition, séparer les zones piétonnes et les voies pour les vélos, "avec des niveaux différents" selon Denis Feurer qui ajoute : "On est tous piétons alors qu'il est le plus vulnérable, piétons, poussettes, personnes en fauteuil roulant ou avec une canne. Pour cela, il faut un espace séparé pour chacun".

La place Saint-Denis est le meilleur exemple pour ces aménagements considère l'association Vélocité. "Pour le moment, les vues d'architectes publiées pour cette place montrent une place uniforme, totalement piétonne alors même qu'elle accueille le futur anneau cyclable par lequel vont passer toutes les personnes qui arrivent de l'extérieur, que ce soit vers la gare ou encore les hôpitaux et les facultés. Il faut donc avoir absolument des espaces séparés".

L'association milite pour une place Saint Denis avec des zones séparées pour les piétons et les vélos - Vélocité

Denis Feurer, vice-président de Vélocité Copier

Un viaduc Alphonse-Loubat cyclable

"On va jusqu'à proposer ces idées folles mais... folles, peut-être pas tant !" annonce Denis Feurer, de Vélocité. L'idée est de rendre cyclable le viaduc qui se trouve derrière le Corum, "puisqu'avec la fermeture du tunnel de la Comédie au transit voiture, il a toutes les chances de devenir vide de voitures". L'association insiste sur le fait que Montpellier a la chance d'avoir déjà le gros œuvre : "Il suffirait de le transformer en vélo".

La circulation à vélo à Montpellier a fortement augmenté ces dernières semaines, avec près de 20.000 vélos électriques achetés depuis la subvention de 500 euros proposées par la Métropole de Montpellier. Mais pour Vélocité, "il ne faut pas s'arrêter au milieu de gué, le vélo est le moyen de transport qui aujourd'hui a le plus de potentiel de progression, il faut poursuivre".

L'association souhaite une piste cyclable sur le viaduc derrière le Corum - Vélocité

Denis Feurer, vice-président de Vélocité Copier