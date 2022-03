Une centaine de personnes ont participé ce samedi 26 mars à une Vélorution entre la mairie de Cognin en Savoie et la Fontaine des Eléphants à Chambéry, pour demandes des itinéraires continus et sécurisés.

Vélorution entre Cognin et Chambéry pour des aménagements cyclables continus et sécurisés

Vous avez peut-être croisé une Vélorution, ce samedi 26 mars, entre la mairie de Cognin et la Fontaine des Eléphants à Chambéry (Savoie). Près d'une centaine de personnes se sont rassemblées en début d'après-midi pour une balade festive à vélo.

Dans cette Vélorution, des grands-parents, parents et enfants, certains déguisés, se sont réunis dans une très bonne ambiance, sous le soleil. Pourtant, s'ils ont décidé de pédaler ensemble sur cette portion entre Cognin et Chambéry, c'est pour une demande très sérieuse : ils veulent des aménagements cyclables continus et sécurisés.

Vélorution entre Cognin et Chambéry ce samedi 26 mars.

"On n'ose pas mettre nos enfants en vélo sur cette portion"

Cyril Carpentier est un des administrateurs de l'association Roue Libre, qui œuvre pour la promotion du vélo en Savoie, il estime que cet axe est très dangereux à vélo. "Il y a des choses qui ont été faites à Chambéry, mais tout ce qui est est-ouest n'est pas assez développé et sécurisé pour les cyclistes" précise-t-il.

"Moi j'ai deux enfants, je n'ose pas les mettre en vélo sur l'avenue de Lyon" - Cyril Carpentier

"Il faut vraiment que l'agglomération et la mairie écoutent nos propositions, la mairie s'est engagée là-dessus pendant la campagne, il faut maintenant agir sur cet axe là" ajoute Cyril Carpentier. "Pendant le covid, il y a eu ces fameuses coronapistes, faites de manière provisoire à la peinture, ça a permis de faire un etst et de montrer que ça marchait bien, l'objectif c'est de faire la même chose, sécuriser cet itinéraire".

Deux morts et des accidents graves sur cette section

"Sur cette section, il y a près de 1.200 liaisons quotidiennes pour le travail, entre Cognin et Chambéry et pourtant l'aménagement n'est pas satisfaisant" explique Pierrick Taluy, bénévole dans l'association Roue Libre, à la commission aménagement s et politiques cyclables. "Il y a eu deux cyclistes tués et des cyclistes blessés depuis ces dix dernières années sur cette section, et tant que cette portion non sécurisée au niveau des intersections n'est pas modifiée, la part modale du vélo n'augmente, elle plafonne vite puisque les parents ne vont pas envoyer leurs enfants dessus".

"Il faut vraiment passer un coup d'accélérateur" - Pierrick Taluy

