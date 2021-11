Vélos électriques, parkings relais, navettes : l'offre va s'élargir en 2022 dans l'Agglomération Pays Basque

La fréquentation des différents services de mobilité dans l'Agglomération Pays Basque est marquée par une "forte augmentation" de juillet à septembre 2021, par rapport à la même période en 2020, écrit le Syndicat des mobilités de la Communauté Pays Basque dans un communiqué. Il annonce également l'augmentation ou la mise en place de nouveaux services à partir de 2022.

Davantage de vélos électriques en libre-service

Alors que les habitants de l'Agglomération peuvent aujourd'hui trouver 120 vélos électriques en libre-service, l'offre va augmenter "à compter du 2e trimestre 2022 avec plus de 600 vélos à assistance électrique disponibles dans 80 stations". Ce service concerne "la partie la plus urbaine" du territoire, précise le Syndicat, ajoutant que 250 vélos électriques seront "également disponibles sur l'ensemble du territoire, avec la possibilité de louer des vélos pliants, VTC, ou encore des vélos cargos."

Pour les automobilistes, deux parkings relais doivent voir le jour, ainsi qu'une navette vers les plages de Saint-Jean-de-Luz. Situés dans les secteurs de Layatz et d'Acotz, ils devraient avoir une capacité de 200 places chacun et permettront également de rallier le centre-ville, par la Ligne 3. Le premier devrait être en place en 2022, le second l'année suivante.

Ces nouvelles offres de mobilité s'ajoutent à la prolongation déjà en cours de la Ligne 2 du Tram'Bus, dont les travaux se poursuivent sur Matras et le Haut de la rue Maubec. Des travaux à plus de 4 millions d'euros qui doivent se terminer l'été prochain.