Vélos et scooters électriques en libre service : Indigo Weel quitte Toulouse

Surprise à Toulouse, l'opérateur Indigo Weel, le seul autorisé par la mairie à proposer des vélos et des scooters électriques en libre-service, quitte la Ville Rose. Officiellement, à cause de l'incendie de son garage à Colomiers.

On ne verra plus ni les vélos ni les scooters blancs et violets en libre-service à Toulouse. Indigo Weel, présent dans la ville rose depuis 2018, et unique opérateur du genre autorisé par la Métropole de Toulouse, annonce ce 18 janvier être "dans l'impossibilité de reprendre ses activités" à Toulouse, Balma, Colomiers et Tournefeuille.

L'opérateur a subi un violent incendie mi-décembre qui a détruit sa base opérationnelle et son stock de batteries au lithium à Colomiers (Haute-Garonne). Dans un communiqué ce mardi, le groupe fait part d'une "analyse d’impact détaillée" qui motive ce choix.

De nouveaux opérateurs bientôt à Toulouse

30.000 Toulousains utilisent activement ce service, qui couvre un parc de 600 vélos et de 500 scooters électriques en libre-service. Une campagne de remboursement automatisé va s’ouvrir d’ici quelques semaines pour les clients disposant d’un reliquat de crédit. Les modalités vont leur être communiquées par mail.

Les personnels qui travaillaient jusque là seront reclassées dans les effectifs d'Indigo Toulouse, et auprès des nouveaux opérateurs qui s’installeront à Toulouse, d’autre part. "Des discussions dans ce sens sont engagées", assure Indigo Weel.

Indigo Weel est parti en 2020 de Lyon puis de Bordeaux.