La préfecture du Nord appelle les cyclistes et les utilisateurs de trottinette à faire preuve à mieux respecter le code de la route alors que le nombre d'accidents les impliquant restent nombreux. Deux cyclistes ont été tués sur la route dans le département du Nord depuis début 2020.

Vélos et trottinettes: alerte aux comportements dangereux dans le Nord

Le vélo et la trottinette ont le vent en poupe, entre l'arrivée du printemps et après le déconfinement. Certains ont fait le choix de se mettre ou de se remettre à ces modes de déplacement doux mais sans forcément avoir conscience des dangers. Face au nombre important d'accidents dans lesquels ils sont impliqués, la préfecture du Nord relève une recrudescence des comportements à risque. Parmi les comportements: l'utilisation du téléphone portable tout en conduisant un vélo ou une trottinette, le non-respect de la signalisation comme le feu de passer malgré un feu rouge, et aussi l'inattention.

Les cyclistes arrêtés ont tous préféré écouter une piqûre de rappel plutôt que de payer une amende © Radio France - Odile Senellart

Le préfet du Nord Michel Lalande appelle donc à une vigilance accrue. Des opérations de prévention sont également menées, comme celle qui a eu lieu à Lille le mercredi 15 juillet place de la République: les vélos ou les trottinettes repérés dans le secteur en infraction étaient ramenés à un stand d'information de la sécurité routière pour une piqûre de rappel. Tous ont préféré suivre cette sensibilisation plutôt que de devoir s'acquitter d'une amende. Un camion était également présent pour mettre ces deux-roues dans la peau d'un chauffeur routier et leur faire prendre notamment des angle-morts dans lesquels les chauffeurs ne peuvent pas voir les cyclistes ou les trottinettes.

Les infractions commises à vélo passibles d'amendes: