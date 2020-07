Deux nouvelles offres arrivent bientôt pour les usagers des transports "doux" dans le périmètre de la Métropole de Grenoble. Un vélo à assistance électrique et des trottinettes. Ça roule ?

Vélos et trottinettes électriques : les nouveautés pour se déplacer dans la Métropole de Grenoble

La nouvelle avait déjà été confirmée en septembre dernier : oui, les trottinettes électriques allaient bientôt arriver sur le périmètre de Grenoble. Les voilà enfin dévoilées, avec en plus une autre offre de location en libre-service, celle des vélos à assistance électrique "Pony", où l'on peut être deux.

500 exemplaires de chaque, accessible en location depuis trois sites dans la Métropole : Grenoble, Inovallée (Meylan) et sur le Domaine universitaire.

Des précautions dans l'utilisation et la durabilité des équipements

Attention tout de même : la Métropole ne veut pas d'un usage dangereux ni gaspilleur de ressources. Une charte des bonnes pratiques est donc édictée et le déploiement de nouveaux équipements dans le futur est soumis au respect de cette charte et à l'évaluation de l'utilisation des vélos et trottinettes.

Les vélos et trottinettes devront être ramenés à des emplacements définis et identifiés par marquage au sol. Les laisser ailleurs expose l'utilisateur à des pénalités financières. Quant aux vitesses maximales, elles sont bridées. 25 km/h pour le vélo PONY et 20 km/h pour la trottinette TIER mobility.

"Les opérateurs devront remettre en état l’espace public en cas de fin ou d’échec du service" explique également la Métropole, qui garde en tête l'objectif "développement durable" et recherche le moindre impact sur l'environnement.

Combien ça coûte ?

Principaux tarifs :

Pour le vélo PONY : 1 € pour déverrouiller et 0,19 € par minute d’utilisation (pas de coût d’inscription). Abonnement : À la journée : 4 € Au mois : 9,50 € permettant un déverrouillage illimité et de ne plus payer les frais correspondants.

Le vélo PONY, avec 2 places - Grenoble Alpes Métropole

Pour la Trottinette TIER Mobility : 1,00 € par déblocage + 0,15 € / min de trajet - Forfaits Usagers : Forfait à 5,90 € = déblocage gratuit pour 1 mois Forfait à 14,99 € = déblocage gratuit pour 1 mois + 60 min de trajet Forfait à 21,99 € = déblocage gratuit pour 1 mois + 120 min de trajet.

La trottinette et ses emplacements au sol - Grenoble Alpes Métropole

D'autres tarifs solidaires et offres entreprises existent également.

Comment ça marche :

1. Je télécharge l’application de l’opérateur TIER Mobility et/ou Pony sur mon smartphone

2. Je crée un compte

3. À l’aide d’une carte dynamique, je localise le véhicule dans la station la plus proche de moi

4. Je me rends à la station de mon choix, reconnaissable au marquage au sol

5. Je déverrouille mon véhicule à l’aide d’un QR code

6. J’effectue mon déplacement puis je gare le véhicule dans l’une des stations dédiées