Vendargues se dote du premier "rond-point à la hollandaise" d'Occitanie

Une première régionale sur les routes de Vendargues. La commune héraultaise se dote du premier "rond-point à la hollandaise" d'Occitanie. C'est-à-dire, un giratoire entouré de pistes cyclables, pour permettre aux vélos de rouler en sécurité. Il se trouve au croisement de l'avenue du 8 mai 1945 et de l'avenue Georges Pompidou et sera inauguré en septembre, en même temps que la première piste cyclable sécurisée de la commune.

Moins de visibilité = plus de sécurité

L'atout de ce rond-point, c'est les pistes cyclables. Elles sont noires goudron et larges comme des trottoirs, ce qui réduit la taille de la route pour les voitures, et la visibilité. "Les routes sont moins évasées, donc on est obligé de ralentir", explique le maire, Guy Lauret. L'objectif est bien là : forcer les voitures à ralentir afin que les conducteurs fassent plus attention aux vélos.

Le maire de Vendargues, Guy Lauret, se félicite d'inaugurer en septembre la première piste cyclable de la ville

Jean-Baptiste, cycliste, est venu inspecter les travaux. Il veut plus de sécurité pour les vélos "surtout pour pouvoir en faire avec les enfants. Je fais beaucoup plus attention quand je suis avec mes enfants, qu'ils aient le temps d'emprunter les différents passages". Catherine, elle, emprunte souvent ce croisement "en croisant les doigts". Forcément, ce rond-point hollandais l'intéresse. "Ça sera sécurisé, mais j'espère que la mairie fera attention aux gens qui se garent n'importe où", dit-elle en jetant un œil au lieu des travaux. Les cyclistes attendent maintenant la fin des travaux pour juger sur pièce.