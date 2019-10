Vendée : des messages de prévention routière sur les panneaux publicitaires en bord de routes

Vendée, France

"Sur la route, pour rester en vie, respectons toujours les limitations de vitesse", c'est ce qu'on peut lire sur des panneaux numériques en entrée et sortie de ville de cinq grosses communes du département de Vendée, depuis le début de la semaine, et pour quatre semaines réparties jusqu'à la fin de l'année. La préfecture s'est associée à la société Cocktail vision pour passer des annonces de sécurité routières en lieu et place de la dernière promo du supermarché du coin.

La campagne va s'articuler sur quatre semaines réparties jusqu'à la fin de l'année, chaque semaine portant sur une caractéristique de l'accidentalité en Vendée : la vitesse, l'alcool, le téléphone au volant, et la conduite de deux-roues.

"On a encore des idées"

Une mesure de plus dans l'arsenal de communication impressionnant mis en place par la préfecture depuis quelques années. Carcasses sur les ronds-points, charte avec les bars et les discothèques, puis avec les entreprises... la préfecture met tout en oeuvre pour faire passer le message : 35 morts sur les routes depuis le début de l'année, c'est beaucoup trop. On se dirige tout droit vers le même triste chiffre que l'an dernier de 50 morts annuels sur les routes.

Mais la préfecture a-t-elle encore des idées ? Sans image choc ou message vraiment marquant, on a peine à croire que cette nouvelle campagne fera la différence : "Une campagne de communication ne peut pas tout faire, mais elle vient en appui de la répression". On est très présents sur les routes avec une augmentation substantielle des effectifs des forces de l'ordre sur les routes, même si on ne les voit pas forcément. Elles vont continuer à l'être", se défend Sibylle Samoyault, directrice de cabinet du préfet.

Elle l'assure : "On a encore des idées". La préfecture travaille à de nouvelles campagnes qui seront dévoilées prochainement qui tenteront "d'impliquer les citoyens" dans les actions de sécurité routière.