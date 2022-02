Vendée : la Tranche-sur-Mer a les meilleures pistes cyclables de tous les bourgs et villages de France

La Fédération française des usagers de la bicyclette publie son baromètre des villes cyclables le 10 février. La commune vendéenne de la Tranche-sur-Mer et ses 40 kilomètres de voies vélos sont classés numéro 1 dans la catégorie "bourgs et villages".

La Tranche-sur-Mer en Vendée reçoit une médaille d'or le 10 février pour ses pistes cyclables, au Congrès de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette qui se tient à Tours, en Indre-et-Loire. La FUB a publié le 10 février son palmarès des villes cyclables à partir d'une enquête réalisée auprès des cyclistes où ils évaluent la qualité des pistes.

Dans la catégorie "Bourgs et Villages", il y a deux communes vendéennes dans le top 3. Bretignolles-sur-Mer est troisième, la commune landaise de Vieux-Boucau-les-Bains est deuxième et le grand vainqueur, c'est la Tranche-sur-Mer. Ses pistes cyclables sont notées d'un beau A+.

Il n'y a rien à redire sur les pistes cyclables

Une belle note que comprend Sylvie par exemple, elle tient une fromagerie dans le bourg et elle utilise son vélo et les pistes cyclables quotidiennement entre son domicile et son travail. "La signalétique est là, la protection est là puisqu'on a notre voie privée, qui nous est dédiée donc il n'y a rien à redire", décrit cette habitante.

Fabien utilise sa bicyclette pour tous ses déplacements à la Tranche-sur-Mer. Il connaît par cœur les 40 kilomètres de voies vélos. "Rouler sur une piste cyclables, cela apporte de la sécurité, de la sérénité. Du coup, on roule en ne pensant qu'à regarder le paysage. C'est d'autant plus vrai quand on est avec des enfants", estime ce Tranchais.

En été, la population est multipliée par 40 avec les touristes, ce qui augmente logiquement le nombre de voitures, vélos et piétons. © Radio France - Aurore Richard

C'est loin d'être simple de faire cohabiter vélos, voitures et piétons dans cette commune. Elle passe de près de 3.000 habitants l'hiver à plus de 120.000 en été et La municipalité veut poursuivre ses efforts. "On peut être amené à améliorer la sécurité par exemple avec des barrières pour permettre aux gens, systématiquement, d'être en sécurité", explique Evelyne Clavé, adjointe au maire en charge des déplacements doux.

Elle vient d'ailleurs de créer une "vélorue" où les voitures ont interdiction de doubler les vélos. Le coût pour l'aménagement, l'entretien des pistes cyclables est de 400.000 euros par an pour la commune.

Première place aussi pour Saint-Jean-de-Monts parmi les petites villes

Ce palmarès des villes cyclables fait aussi de Saint-Jean-de-Monts, la numéro 1 dans la catégorie des petites villes. Dans celle des grandes villes, Nantes n'est pas sur le podium, elle arrive seulement cinquième et c'est Grenoble qui obtient la meilleure note.