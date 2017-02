Vendée : le maire de Velluire veut des aménagements après le très grave accident de samedi

Samedi à Velluire, un accident a fait onze blessés dont trois très graves sur la route entre Fontenay-le-Comte et La Rochelle. C'est déjà la quatrième collision, au même endroit, depuis novembre. Le maire voudrait bien qu'un rond-point soit construit dans cette longue ligne droite.

Les 12 intersections sont signalées, mais une fois lancés, les automobilistes oublient les petites routes

La route en question, la D938 ter, mène à l'autoroute de La Rochelle. Elle est très fréquentée et les voitures y roulent vite, trop vite, malgré les nombreux contrôles de vitesse au bord de cette grande ligne droite qui traverse la commune de Velluire. Une ligne droite avec une bonne visibilité, qui donne envie de doubler, mais une ligne droite bordée de 12 intersections ! "D'ailleurs, sur les quatre accidents qui ont eu lieu depuis novembre, deux se sont produits à des intersections", souligne Laurent Dupas, le maire de Velluire. Ces intersections sont bien signalées, mais ça ne suffit pas. "Comme on est dans une grande ligne droite, une fois lancés, les gens oublient les petites traversées". Et les habitants de son village et des communes voisines du Gué-de-Velluire et du Poiré-sur-Velluire peinent à s'engager sur cette D938 ter. "Même s'ils traversent ou qu'ils s'engagent rapidement sur la route, comme les autres voitures vont vite, c'est difficile et dangereux de s'insérer dans la circulation".

Un rond-point pour obliger les voitures à ralentir ?

Laurent Dupas voudrait bien qu'un rond-point soit construit au niveau de sa commune pour obliger les voitures à ralentir et pour que les habitants du secteur puissent enfin prendre cette route Fontenay-La Rochelle sans avoir peur. Il espère pouvoir très vite rencontrer le conseiller départemental du canton de Fontenay-le-Comte (puisque c'est le conseil départemental qui s'occupe des routes, ndlr).