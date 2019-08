Vendée : les contrôles routiers renforcés pour le chassé-croisé des vacances

Vendée, France

Des contrôles renforcés, tout le weekend, jour et nuit, par la police et la gendarmerie. Trois radars embarqués pour flasher là où on ne s'y attend pas. Le préfet de Vendée ne veut pas de mort supplémentaire sur la route ce weekend, et il y met les moyens.

On compte déjà 29 décès sur les routes du département depuis janvier, et on se dirige vers une année aussi noire que 2018 et ses 50 tués sur la route en Vendée.

234 permis retirés au mois de juillet

Les automobilistes commencent à le voir, les radars sont de plus en plus nombreux à être réparés en Vendée. Il y a aussi les nouvelles voitures-radars. Les préfet annonce aussi que 234 permis ont été retirés en Vendée en seulement un mois en juillet, dont une bonne moitié sur l'arrondissement des Sables-d'Olonne.

Le préfet, comme chaque année, a également choisi de limiter les risques en interdisant la circulation des gros poids-lourds sur les axes principaux pendant les samedis de chassé-croisés du 3 et du 10 août. ber