Vendée : une cycliste percutée par un poids lourd

Une cycliste de 44 ans a été percutée par l'arrière d'un poids lourd sur la route départementale 149 à Mortagne-sur-Sèvre à 8h22 ce lundi matin. Six sapeurs-pompiers étaient engagés sur place. En urgence vitale, elle a été héliportée au CHU de Nantes. Le conducteur du poids lourd est lui indemne.

ⓘ Publicité

Il s'agit du troisième accident de vélo en Loire-Atlantique et Vendée lors des trois derniers jours. Samedi et dimanche dernier, deux cyclistes sont morts après avoir été heurtés respectivement à Saint-Nazaire et au sud de Nantes.