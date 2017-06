Venez tester la navette sans chauffeur à Strasbourg

Strasbourg accueille jusqu'au jeudi 22 juin, un congrès sur la mobilité innovante. Il est possible de tester les moyens de transports du futur et notamment la navette autonome Navya.

Strasbourg est depuis ce lundi capitale de la mobilité innovante. Un congrès intitulé "Systèmes de Transports Intelligents" rassemble au Palais de la musique et des congrès des scientifiques, élus et entrepreneurs pour échanger autour des transports de demain. Comment se déplacera-t-on d'ici 2, 5 ou 10 ans ? Une centaine d'entreprises y présentent leurs inventions.

Pas volant, pas de pédale et surtout pas de chauffeur !

Il est notamment possible de tester ce qui sera peut-être le transport en commun du futur : la navette autonome. Créée à Lyon en 2014 et baptisée Navya, elle peut embarquer jusqu'à une quinzaine de personnes. A bord, pas de volant, pas de pédale et surtout pas de chauffeur ! Le minibus roule aux alentours de 15km/h.

#Strasbourg Au congrès des transports intelligents, on teste la navette autonome... sans chauffeur ! cc @ITS_Congresses @navyatech pic.twitter.com/wDPGTwlaOh — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) June 19, 2017

Pour assurer la sécurité des passagers et celles des autres usagers de la route, la navette détecte les obstacles statiques et dynamiques grâce à plusieurs capteurs qui communiquent entre eux.