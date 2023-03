Vent à plus de 140 km/h, des chutes d'arbres sur les routes dans le secteur du Vigan

Le Conseil départemental du Gard appelle à la prudence, si vous roulez dans les secteurs du Vigan, de gagnes et Alzon. Le vent a parfois soufflé à plus 140km/h sur les hauteurs, de nombreuses routes sont impactées par des chutes d'arbres ou de branches. Y compris sur les routes principales comme la RD999 Ganges - Le Vigan - Alzon. La circulation est délicate et souvent coupée ponctuellement.

Les agents du Conseil départemental www.inforoute.gard.fr sont mobilisés.

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus à une vingtaine de reprises à cause de l'épisode de vent fort sur les secteurs de St-Hippolyte du fort, Sumène et du Vigan. Opérations, disent-ils, pour sécuriser divers objets qui menaçaient de tomber sur la voie publique, et pour des arbres déracinés qui obstruaient des accès.

Les pompiers ont aussi réalisé une protection d'habitation pour une toiture endommagée.

Il n'y a heureusement aucun blessé à déplorer

Et restez prudents les prochaines heures : il est prévu un second épisode de vent samedi matin.