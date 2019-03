Vents violents : des trains supprimés en Lorraine ce lundi

C'est une conséquence de l'alerte orange en vigueur dans 44 départements du Nord de la France dont les quatre départements lorrains. Les TER entre Nancy et Remiremont d'une part, entre Nancy et Saint-Dié d'autre part, sont supprimés entre 11h et 15h.

Lorraine, France

Tous les départements lorrains sont en vigilance orange aux vents violents pour ce lundi. Conséquence : les TER entre Nancy et Saint-Dié et sur la ligne Nancy-Remiremont sont supprimés entre 11h et 15h. Et il n'y a aucune compensation routière. Pas de bus donc. Vous devrez vous débrouiller si vous ne pouvez pas reporter votre déplacement.

Actuellement, un épisode venteux d'ampleur frappe une partie Nord de l'hexagone. 44 départements sont en alerte orange. Des rafales ont été relevées à 150 km/h à Belle-Île (Morbihan), 100 km/h à Creil (Oise) et 94 km/h à Blois (Loir-et-Cher).

Parcs fermés à Nancy

Autre conséquence. Les parcs et jardins de la ville de Nancy n'ont pas ouvert ce matin. Ils pourraient rester fermés toute la journée.

Les stations de ski vosgiennes sont également touchées. A La Bresse, le domaine est réduit avec seulement quatre téléskis ouverts. Il n'y aura pas de nocturne ce lundi.

A Gérardmer, le domaine fonctionne normalement ce lundi matin, mais des postes de surveillance sont en place pour pouvoir agir à tout moment.

Même chose à la station de Ventron. Un homme fait le guet au sommet à 1150 mètres d'altitude. Pour le directeur du domaine il n'est pas impossible que le télésiège soit à un moment donné fermé dans la journée. Les six téléskis fonctionnent.

L'alerte orange de Météo France court jusqu'à la fin de ce lundi après-midi.