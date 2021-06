Des vents supérieurs à 100 km/h poussent la SNCF à couper le trafic des TER entre Sablé-sur-Sarthe et Rennes, depuis 16h30, ce mercredi. Des cars de substitution ont été mis en place.

Vents violents : le trafic des TER interrompu entre Sablé-sur-Sarthe et Rennes

La circulation des TER est interrompue entre Sablé-sur-Sarthe et Rennes, depuis 16h30 ce mercredi. En cause, des rafales de vents à plus de 100 km/h. La SNCF a dépêché des cars de substitution.

Une grande partie du Grand-Ouest est placé en vigilance orange aux orages. Ils pourraient être accompagnés par endroit de grêle, de fortes pluies et de grosses rafales de vent.