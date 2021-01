Vents violents : Un train bloqué en pleine voie après Saint-Chamond

A cause des vents violents, un train venant de Lyon et en direction de Saint-Etienne est arrêté en pleine voie, peu après Saint-Chamond. Le train aurait roulé sur des branches présentes sur la voie. Une équipe d'assistance va être envoyée pour récupérer les voyageurs.

Ce mercredi en fin d'après-midi, un train en provenance de Lyon et en direction de Saint-Etienne a été bloqué en pleine voie au niveau de Saint-Chamond. Le train aurait roulé sur des branches à cause des vents violents vers 18 heures. Une équipe intervient pour permettre au train de redémarrer et une équipe d'assistance a été envoyée sur place pour récupérer la centaine de voyageurs.