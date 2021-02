Verglas : circulation très difficile ce vendredi sur le réseau secondaire dans le nord du Loiret

Mauvaise surprise ce vendredi matin sur les routes de Beauce et du secteur de Pithiviers : le vent a rabattu la neige, tombée mercredi, sur la chaussée et provoque de très gros problèmes de circulation sur le réseau secondaire, malgré le travail des saleuses. Soyez extrêmement prudents !

La neige réserve une mauvaise ce vendredi matin dans le Nord du Loiret : le vent depuis la nuit de jeudi à vendredi est venu rabattre la neige déjà tombée sur les routes mercredi dernier. Conséquence : des congères se forment sur les routes, partout dans le Pithiverais et en Beauce.

Dans ces deux secteurs, la circulation est très compliquée ce vendredi matin : le réseau secondaire est qualifié de très difficile par les équipes du conseil départemental du Loiret, avec des voitures et camions en difficulté. Citons la RD 955 entre Orléans et Chateaudun, la RD 2020 au nord d'Orléans autour de Chevilly, la D11, la D2152.

40 cm de neige par endroits !"

Patrick Langlois, automobiliste parti d'Autry-sur-Juine ce vendredi matin, via la D 97 direction l'A 19, témoigne : "il y a 40 à 50 cm de neige rabattus sur la route par endroits et le passage des saleuses ne change pas grand chose, car le vent rabat la neige en permanence sur la route, c'est la catastrophe !"

"Nos services sont sur le pied de guerre et essaie de libérer les automobilistes bloqués dans leurs voitures, mais la météo ne nous aide guère. Le nord du Pithivrais est touché, notamment la D97 en direction d'Etampes et la D955 vers Chateaudun", explique Jack Lemaitre, du service routes du Département du Loiret. A 8h20, on enregistrait sept kilomètres de bouchon entre Orléans et Chateaudun.

Circulation très difficile sur l'axe D97 entre Neuville-aux-Bois et Bazoches-les-Gallerandes - Fabienne Aubin

Le Département du Loiret vous recommande de ne pas prendre la route dans la mesure du possible dans ce secteur nord du Loiret ce vendredi matin. Les transports scolaires Rémi ne circulent pas ce vendredi matin dans le Loiret.

Concernant les transports en commun, le réseau de bus et tramways TAO circule normalement, en revanche, dans la métropole d'Orléans.