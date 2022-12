Verglas en Moselle : perturbations sur les transports en commun, un camion couché sur la RN 4

Préparez vous à grattez les pare-brise si vous devez prendre la route ce matin, les routes sont glissantes et verglacées en Moselle. (illustration)

Les routes sont très glissantes, ce lundi matin, en Moselle. Le redoux s'accompagne d'une vague de verglas. Le département a d'ailleurs été placé en vigilance jaune, les températures remontent, mais la pluie est tombée par endroit sur un sol particulièrement froid.

Transports en commun perturbés

Dans l'Eurométropole de Metz, le réseau de transport en commun Le Met' a activé son plan hiver. Il n'y avait pas de bus tôt ce matin, mais le trafic à repris. Désormais, les Mettis circulent normalement, les lianes voient pour certaines leurs terminus modifiés, le trafic des citeis est perturbé et les proxis ne circulent pas. Vous retrouvez le détail des lignes qui circulent ici . Stéphane nous a appelé ce matin pour signaler des perturbations sur le réseau Kéolis 3 frontières.

Sur son site internet, le réseau Citéline, qui assure le transport dans le secteur Thionville/Fensch annonce lui aussi des perturbations. Ce lundi matin, seule circulaient les lignes S20 et S21, et depuis 7H45 les lignes S01, S02, S04, S05, S22 et S24 sont remises en route.

Le réseau interurbain Keolis affiche aussi quelques perturbations.

Autoroutes et nationales, le point sur les routes

L'A31 et l'A30 sont en cours de salage depuis 5h ce matin, sur le secteur nord.

La Direst signale un accident sur la RN4, à hauteur de Mittelbronn (près de Phalsbourg). Un camion s'est couché sur le terre-plein central. La voie de gauche est coupée dans le sens Strabourg-Paris. Le poids-lourds transporte des produits alimentaires et doit être vidé pour être relevé. La route sera totalement fermée pour le dégager, mais l'intervention se fera en dehors des horaires de pointe précise la Direst à France Bleu Lorraine.

Situation très compliquée à Marange-Silvange

A 8h, une auditrice nous signale aussi un accident entre Marange-Silvange et Pierrevillers. Elle évoque une cinquantaine de voitures coincées dans la descente entre les deux communes, certaines depuis 6h du matin.

Plus généralement, de nombreuses routes sont glissantes ce lundi matin, Stéphanie nous signale notamment des difficultés dans le quartier de Queuleu, à Metz. Restez prudent si vous devez prendre la voiture et adaptez votre conduite .

Les trottoirs très glissants aussi

Restez vigilant aussi si vous êtes à pied, puisque les trottoirs sont, eux aussi, glissants, ce lundi matin.