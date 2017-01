Verglas et neige : les agents des routes mobilisés dans la Marne

Les agents des routes sont à pied d'oeuvre pour faire face au verglas, et notamment sur les routes départementales, dont 1300 kilomètres sont prioritaires dans la Marne. Pour l'instant le dispositif est "classique", car il n'y a pas plus de 5 centimètres de neige.

Ce sont 220 agents qui sont prêts à intervenir pendant tout l'hiver pour déneiger les routes dans la Marne : 1300 kilomètres prioritaires sur les 4 200 km dont le département a la gestion. Dans le secteur de Suippes, il y a 3 axes définis comme prioritaires pour le salage, dont la RD931 entre Reims et Saint-Ménéhould. Des axes qui doivent ainsi être traités avant 7 h le matin pour permettre la circulation des transports scolaires, des personnes qui vont au travail et puis des camions en cas de verglas. "Dans le laps de temps qu'on a, on ne peut pas tout traiter...", souligne Patrick Golovkine, responsable d'intervention.

Au total, 230 kilomètres de routes sont classées prioritaires dans le secteur de Suippes. Et chaque matin, le coordinateur évalue l'état des routes et la quantité de sel à déposer en fonction des conditions météo. "Si c'est une route humide on va traiter qu'au sel sec qui est dosé à 10, 20, 30 grammes (par mètre carré de route) en fonction de l'importance du verglas... on va pas en mettre des quantités faramineuses", souligne Patrick Golovkine. Au centre d"exploitation de Suippes, le stock de sel est de 170 tonnes, de quoi saler pendant 3 à 5 jours en charge maximum.

170 tonnes de sel sont stockées au centre d'exploitation de Suippes. © Radio France - Sophie Constanzer

Force est de constater que depuis l'hiver 2011, il n'y a pas eu de gros épisode de neige dans la Marne. Les agents sortent de moins en moins pour saler et déneiger. Bruno est agent des routes dans la Marne depuis 17 ans. Une semaine d'astreinte lui rapporte 159 euros, qu'il soit appelé en pleine nuit ou pas. Et justement la nuit c'est le plus dur... "la nuit, la fatigue, le brouillard". Au total, 11 agents des routes travaillent dans le secteur de Suippes.