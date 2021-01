Verglas : la circulation perturbée dans le nord Ardèche

La neige mais surtout le verglas compliquent bien la vie des automobilistes, des routiers et des chauffeurs de car ce mardi matin sur certains routes secondaires de Drôme et d'Ardèche. mais le principal point noir concerne le secteur d'Annonay. A 8 heures, le rond-point de Davézieux en direction de St Etienne était bloqué par deux poids-lourds immobilisés. Selon Annonay Rhône Agglo, sur les lignes du réseau Babus, la ligne 2 Boulieu- Annonay ne fonctionne pas. La ligne 3 et 8 ont des retards. Sur le réseau de transports scolaires, d'importants retards sur les lignes d'Ardoix et de Quintenas à destination d'Annonay. Les cars de Saint-Clair et Saint-Marcel-les Annonay n'ont pas assuré leurs liaisons.

Selon le service des routes du département de l'Ardèche , 60 véhicules, saleuses et déneigeuses, tournent dans le département depuis 4 heures du matin pour rendre les chaussées praticables.