Verglas : la préfecture de police appelle à la vigilance en Île-de-France jusqu'à dimanche matin

Alors que l'Île-de-France a été placée en vigilance jaune neige et verglas par Météo France, le préfet de police lance un "appel à la prudence" à l'attention des conducteurs. Des plaques de verglas pourraient se former dans la nuit et les routes rester glissantes dimanche matin.

Le préfet de police de Paris lance ce samedi un "appel à la prudence" à destination des automobilistes franciliens, face au risque de verglas dans la nuit de samedi à dimanche.

En raison d’1 phénomène météorologique annoncé, Michel DELPUECH, le préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris lance 1 appel à la prudence auprès de ts les conducteurs qui seront amenés à circuler ds la nuit de samedi à dimanche https://t.co/f2C3Dc0tEk — Préfecture de police (@prefpolice) December 2, 2017

Risque de routes glissantes jusqu'à dimanche matin inclus

Le "risque de pluie verglaçante" annoncé par Météo France amène la préfecture de police à énoncer plusieurs recommandations pour les automobilistes :

vous êtes invités à réduire votre vitesse ;

; vous devez "adapter votre conduite au risque de verglas" ;

; et différer vos déplacements "autant que possible", conseille la préfecture.

Le risque de verglas concerne "l'ensemble de l'ïle-de-France", "à partir de la fin de nuit jusqu’à la matinée du dimanche".