Neige et Verglas : la vigilance orange est maintenue dans la Loire

La Loire fait partie des sept départements qui restent en vigilance orange neige et Verglas.

Le sol reste glissant, des pluies verglaçantes sont notamment prévues dans la plaine du Forez et dans le Roannais. Depuis samedi, la Loire est en vigilance orange neige et verglas. Cette vigilance a été levée sur 14 départements dans la matinée de dimanche, mais pas dans la Loire. Le département reste en alerte comme la plupart de ses voisins, sont également concernés l'Ain, l'Allier, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire.

Le centre Est du pays est particulièrement touché. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 4 heures 30 du matin, un camion a fait une sortie de route en Saône-et-Loire. Quatre personnes ont été tué, une vingtaine de blessés. Il faut également faire attention pour les piétons. En Haute-Loire, les pompiers sont par exemple intervenus à cinq reprises pour venir en aide à des personnes ayant chuté sur la voie publique.

La vigilance orange devrait être maintenue dans la Loire jusqu'au moins 16 heures ce dimanche.