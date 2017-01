Verglas : plusieurs accidents dans le Gard, les pompiers appellent à la vigilance

Le verglas a causé plusieurs accident de la route ce dimanche dans le Gard. Les pompiers ont dû intervenir à Nîmes, Parignargues, Saint-Mamert, Caveirac. Ils appellent les automobilistes à la plus grande prudence.

Soyez prudents et vigilants sur les routes. Ce dimanche matin, plusieurs accidents ont eu lieu dans le Gard à cause du verglas. A 8h, les pompiers sont intervenus, à Saint-Mamert du Gard, pour secourir un automobiliste dont le véhicule s'est retrouvé coincé dans un fossé après avoir quitté la route à cause du verglas. La victime est restée bloquée une heure dans le froid avant l'arrivée des secours. Pris en charge, blessée légèrement mais en hypothermie, elle a été évacuée vers l’hôpital de Nîmes.

Accidents de circulation en série

Sur la route de Sauve, les pompiers ont relevé cinq accidents ayant pour cause le verglas. La circulation est difficile sur la départementale 999. Un accident s'est également produit à Puechredon entre deux voitures. Il y a trois blessés dont un grièvement.