Verglas : quelles sont vos conditions de circulation dans le Loiret ce jeudi ?

Après la neige, le verglas : les autorités appellent les automobilistes à la plus grande prudence sur les routes du Loiret. Sur les axes principaux et sur l'A10, les saleuses ont effectué leur travail et les conditions de circulation sont normales. Mais attention sur le réseau secondaire.

Après la neige de mercredi et le gel de la nuit, la prudence reste de mise sur les routes du Loiret, mais "les conditions de circulation sont normales sur les axes principaux", indique ce jeudi matin à 8h le directeur de cabinet du préfet Xavier Marotel.

Prudence sur le réseau secondaire

En revanche, sur le réseau secondaire, "il faut être extrêmement prudent et faire attention au verglas". Des difficultés ponctuelles ont été observées (mais les saleuses du conseil départemental du Loiret sont en cours d'intevrention), sur la D955, entre Orléans et chateaudun, vers Saint-Péravy-la-Colombe, à la limite avec l'Eure-et-Loir, sur la RD 935 autour de Patay. Des formations de congères étaient également constatées sur certaines routes près de Pithiviers.

Dans le Loiret, un arrêté préfectoral interdit aux camions de plus de 7,5 tonnes d'effectuer des dépassements, et abaisse leur vitesse maximale autorisée de 20 km/h, indique Xavier Marotel, il devrait être maintenu jusqu'à la mi-journée ce jeudi.

Ça roule de nouveau sur l'A10

Sur l'autoroute A10, au nord d'Orléans, après de très grosses difficultés, la circulation reprend normalement depuis 5h35 ce jeudi matin, indique Vinci Autoroutes, même s'il faut rester prudent. En plus de la "libération" des 600 camions qui étaient stockés au nord d'Orléans à cause de la neige, et qui s'est achevée vers 20h mercredi, la circulation a été coupée pendant plusieurs heures à cause d'un accident de poids-lourd au niveau de Gidy, à 23h30, ce qui a occasionné une fermeture de l'autoroute dans le sens orléans-Paris pendant plusieurs heures

Circulation normale des bus et trams à Orléans

Concernant les transports en commun, les bus et trams de TAO circulent normalement ce jeudi dans la métropole d'Orléans. Concernant l'agglomération de Montargis, pas de circulation des bus du réseau Amelys pour le moment, mais une décision pourrait être prise dans les minutes qui viennent.