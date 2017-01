Verglas : une nuit et une matinée très agitée également pour les pompiers de Côte-d'Or

Le verglas a provoqué de très nombreux accidents de la route en Côte-d'Or dans la nuit de samedi à dimanche. Une dizaine au total dont un mortel sur l'A31. Ce dimanche matin, ce sont désormais les chutes à pied, en ville, qui occupent les secours.

Le bilan de la nuit est dramatique en Bourgogne. Le verglas a causé des accidents de la route en série. Le plus grave s'est produit en Saône-et-Loire, à l'aube, sur la RN 79 près de Charolles. Quatre Portuguais ont été tué et 27 autres blessés dans l'accident de leur bus. Le pronostic vital de trois personnes est engagé.

Un accident mortel également en Côte-d'Or

La Côte-d'Or aussi a connu son lot d'accident dans le courant de la nuit. Et notamment mortel sur l'A31 à la frontière entre la Côte-d'Or et la Haute-Marne, à hauteur de Chalancey. La passagère d'un camion est morte dans un carambolage entre six poids-lourds. L'accident a fait aussi un blessé grave et trois autres légers.

Bilan de la nuit : 1 mort, 2 blessés graves et une quinzaine de blessés légers

Au total, les pompiers de Côte-d'Or ont été appelés pour une dizaine d'accidents importants. A Pagny-le-Château près de Seurre, une conductrice de 27 ans s'est encastrée dans le pilier d'un pont et a été transportée dans un état grave à l'hôpital de Beaune. Sur l'A38, la voiture d'une jeune femme de 23 ans a fini sur le toit dans les virages en pente juste avant le péage de Pouilly-en-Auxois, elle est miraculeusement indemne.

Des dizaines de chutes à pieds signalées dans la matinée au 18 et au 15

Dans la matinée, ce sont les chutes de piétons qui ont occupées les pompiers du département et le SAMU. Les rues de Beaune et de Dijon notamment, étaient de vraies patinoires au réveil. Partout, les piétons ont été obligés de marcher sur les chaussées pour ne pas glisser.