Verra-t-on un métro à Bordeaux un jour ? Une nouvelle étude est lancée

C'est un serpent de mer : il y a déjà eu un premier projet de métro porté par Jacques Chaban-Delmas dans les années 80, puis une autre étude en 2019. A chaque fois, l'idée de créer un métro à Bordeaux a été remise dans les cartons en raison du coût pharaonique d'un tel projet. Pourtant Bordeaux Métropole commande une nouvelle étude pour avoir une idée plus précise du coût et de l'intérêt du projet.

L'argent, nerf de la guerre

Ce sera évidemment l'un des points les plus importants de cette étude. L'association "Métro de Bordeaux" estimait son coût à deux milliards d'euros en 2021. Cette étude, qui doit durer 31 semaines, doit donner une idée plus précise des montants.

Quel tracé ?

L'autre but de l'étude est de définir le tracé idéal et le nombre de lignes, afin de répondre à deux impératifs : ne pas faire doublon avec le tramway déjà existant, et permettre de réduire le nombre de voitures qui circulent en ville.

Une étude à 300.000 euros

Cette étude a été confiée au cabinet Artelia. Il a notamment travaillé par le passé sur le métro de Toulouse et les tramways de Lyon et Caen. Ses conclusions sont attendues au printemps prochain.