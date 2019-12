Vers l'interdiction des camions sur la Rocade sud d'Avignon : colère dans le nord des Bouches-du-Rhône

Le maire de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) qualifie "d'inadmissible et d'absurde" le projet d'arrêté municipal que la maire d'Avignon souhaite prendre en Janvier pour interdire la circulation des camions sur la Rocade Sud d'Avignon. Le projet d'arrêté est étudié par la préfecture de Vaucluse.

Avignon, France

A 3 mois des élections municipales, la maire PS d'Avignon a annoncé son intention d'interdire la circulation des poids lourds sur la Rocade sud à compter du 1er janvier. Un triple objectif : réduire le trafic routier sur cet axe très fréquenté en zone urbaine (environ 40.000 véhicules/jour) ; limiter les risques d'accidents et lutter contre la pollution atmosphérique et ses graves conséquences sur la santé des populations riveraines.

La préfecture de Vaucluse saisie du dossier

La Rocade étant classée "voie à grande circulation", la décision reviendra au final à l'Etat et à son représentant le Préfet. "Le projet de Madame Helle va être mis à l'étude afin d'élaborer un avis qui sera communiqué au Maire en temps utiles" indique la Préfecture. Par sa démarche, la maire d'Avignon entend mettre la pression sur l'Etat, au cœur du dossier du prolongement de la future LEO, la Liaison Est Ouest au sud d'Avignon.

C'est inadmissible et absurde" : Marcel Martel maire de Châteaurenard

En attendant, l'avis du préfet et la suite du feuilleton, ce projet d'arrêté municipal suscite la colère sur la rive gauche de la Durance. Le maire de Châteaurenard par exemple juge "inadmissible et absurde" cette initiative de la maire d'Avignon. "Moi aussi j'ai des problèmes de circulation et de pollution dans ma ville. Il n'est pas de coutume d'envoyer chez le voisin, les véhicules qu'on ne veut pas chez soi !" nous a déclaré, en colère, Marcel Martel le maire de Châteaurenard.

