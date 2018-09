Les différents responsables du département, de la SAPN, et des collectivités territoriales sont parvenus à trouver un accord pour remédier aux embouteillages permanents au niveau de l'échangeur. Les travaux de la nouvelle voie débuteront à l'été 2019.

Criquebeuf-sur-Seine, France

Vous pouvez dire adieu aux longues minutes d'attentes dans votre voiture au niveau de l'échangeur A13 de Criquebeuf-sur-Seine. La départementale 321 va être modifiée.

Plus de 10 ans de discussions

Lors d'une réunion, début septembre, les responsables du département, de la SAPN (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) et des collectivités territoriales ont trouvé un accord pour désengorger ce secteur en proie à des embouteillages continuels.

Pour les élus locaux qui se battaient depuis plus de dix ans, la création de ce nouvel aménagement est une victoire.

Echangeur saturé matin et soir

Actuellement, la seule voie de circulation entre les deux giratoires est un point noir pour tout le monde. "Tous les matins, _l'échangeur est saturé de 6h30 jusqu'à quasiment 9h_. Et c'est le même problème le soir", précise Thierry Delamare, le maire de Criquebeuf-sur-Seine.

L'échangeur de l'A13 concerné par les embouteillages. - Romain Chevalier

Les automobilistes qui sortent de l'autoroute croisent ceux qui, au contraire, veulent y accéder. Et s'ajoute à tout ce trafic les usagers qui souhaitent tout simplement rejoindre leurs entreprises notamment les sociétés pharmaceutiques du côté de Val de Reuil.

Des habitants bloqués chez eux

Ces embouteillages récurrents, le matin comme le soir, portent préjudice aux habitants du village. Pressés d'atteindre l'échangeur, les conducteurs sillonnent toute la commune, Criquebeuf-sur-Seine se retrouve alors totalement saturée et les habitants dans l'impossibilité de quitter leurs domiciles pendant de longues minutes. "Comme les voies sont étroites, les Criquebeuviens ont même du mal à aller ailleurs que vers l'autoroute", ajoute Thierry Delamare, le maire de Criquebeuf-sur-Seine

Une nouvelle voie à l'été 2019

La création de cette nouvelle voie sur la départementale 321 entre les deux giratoires situés de part et d'autre de l'A13 dans le sens Ouest vers Est est prévue pour l'été 2019. Elle sera spécialement dédiée aux automobilistes qui souhaitent accéder à l'autoroute.