Vers la fin des poids lourds dans le centre de Saint-Nicolas-de-Port

"Le contournement, c'est maintenant" ont défendu dans une pétition à l'automne dernier le maire de Saint-Nicolas-de-Port Luc Binsinger et son conseil municipal en lançant une pétition en faveur du contournement ouest de la commune. Selon eux, 10 mille véhicules dont 1500 poids lourds traversent le centre de la commune chaque jour. En projet, une route de déviation de 2, 4 km entre l'A33 et la RD400.

ⓘ Publicité

"C'est une grande nouvelle pour la Ville" selon le maire Luc Binsinger

Ce lundi 7 novembre, en direct sur les réseaux sociaux de la mairie, Luc Binsinger annonce la nouvelle à ses administrés. "c'est une grande nouvelle pour la Ville (...) je tenais à vous l'annoncer en primeur. "Le maire déclare encore "après des années, des années, des années de travail, de bras de fer, après une pétition l'an dernier suite à deux accidents, c'est officiel". L'élu local salue l'investissement du Département de Meurthe-et-Moselle depuis un an, qui a réuni les principaux investisseurs. Luc Binsinger élu depuis 21 ans, ajoute que les élus avant lui ont déjà défendu le projet.

Des travaux prévus en 2025-2026

Dans un communiqué, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle annonce qu'"à la suite d'un tour de table, le financement de la voie de contournement de Saint-Nicolas-de-Port est réuni" soit 13 millions d'euros. "Avec des travaux prévus à horizon 2025-2026 au regard des études nécessaires, les habitants de Saint-Nicolas et de Ville en Vermois peuvent désormais être assurés que le projet verra le jour". Département qui se félicite "d'une mobilisation partenariale exemplaire entre l'Etat, la Région, la Métropole du Grand Nancy, la Communauté de communes du Pays du sel et du Vermois, des communes de Saint-Nicolas-de-Port et de Ville-en-Vermois, de l'entreprise Novacarb."