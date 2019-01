Vers la suppression des barrières de péage sur l'autoroute de Normandie

Vers la suppression des barrières de péage sur l' autoroute A13 entre la Normandie et Paris. C'est le projet de la Sanef. La société d'autoroutes va tester en février prochain un premier péage sans barrière près de Metz, dans l'Est de la France. La Normandie pourrait suivre en 2021.

Normandie, France

10 millions de litres de carburant

Un système appelé "free flow", traduisez "libre circulation". "Free flow" parce qu'il est déjà largement utilisé à l'étranger, dans les pays anglo-saxons notamment. De quoi s'agit-il ? De remplacer tout simplement les actuelles barrières de péage par des portiques dotés de caméras et de capteurs pouvant identifier chaque véhicule sans que les voitures ou les camions n'aient besoin de s'arrêter. Selon la Sanef, ce système permettra de supprimer bien des bouchons et d'économiser pas mal de carburant : "Au moins 10 millions de litres par an entre Paris et la Normandie" où il faut actuellement s'arrêter cinq fois pour payer. Et tout cela sur une distance de... 200 kilomètres seulement .

10 jours pour payer

Moins de bouchons, moins de pollution mais il ne faut pas se réjouir trop vite. La Sanef supprime la barrière mais pas le péage. L'automobiliste aura un délai de dix jours pour payer après son passage. Il pourra le faire via internet ou sur des bornes de paiement installées sur les parkings d'autoroute. Ces péages sans barrières pourraient faire leur apparition sur l'A13 et l'A14 fin 2021.