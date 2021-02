Vers un nouveau train de nuit via Toulouse Matabiau

On ne voit pas comment cela en serait autrement : Toulouse devrait voir passer un nouveau train de nuit. Le gouvernement vient de l'annoncer, dix lignes de trains nocturnes devraient circuler en 2030, contre deux seulement actuellement. Et Toulouse figure parmi les corridors prioritaires.

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué, l'a annoncé au Parisien le week-end dernier. Le gouvernement veut à nouveau miser sur les trains de nuit. Aujourd'hui, il n'en reste que deux : le Paris-Briançon dans l'est, et le Paris-Rodez-La Tour de Carol. Précisément, ce dernier concerne en réalité deux branches, même trois si on compte le terminus vers Port-Bou : la ligne Paris-Toulouse-La Tour de Carol, et la ligne Paris-Rodez. L’exécutif promet aussi de relancer cette année le Paris-Tarbes-Hendaye supprimé en 2017 et qui devrait revoir le jour en décembre prochain. Cette dernière devrait passer par Toulouse même si historiquement la "Palombe Bleue" suivait la ligne de Bordeaux.

Le ministre a indiqué que quatre corridors étaient désormais étudiés pour servir de base à ces futurs trains de nuit, dont le corridor Paris-Toulouse. Reste à préciser d'où partirait cette ligne et où elle arriverait : une hypothèse comme Lille-Perpignan pourrait être pertinente, voire un départ depuis la Normandie (Caen ou Rouen). Les liaisons transversales ne sont pas non plus à exclure. Décryptage avec Sylvain Fischer, représentant dans les Hautes-Pyrénées du collectif "Oui au train de nuit".

Même si l'intérêt du gouvernement pour les trains de nuit n'est pas nouvelle, les dernières annonces vous rassurent-elles ?

Sylvain Fischer : "Oui, mais le train de nuit est un réseau. Et il existe déjà de nombreux dysfonctionnements. Il arrive trop tard à La Tour de Carol, à Port-Bou et trop tôt à Toulouse. Il faut optimiser les horaires. Cela concerne donc directement la Palombe Bleue, le Paris Tarbes Hendaye, puisque ce sont des trains multi-branches. Et à terme, il faudra aussi que la Palombe Bleue circule via Bordeaux, son itinéraire historique, le plus rapide, et non par Toulouse (NDLR : la Palombe Bleue passait par Toulouse lors de ses dernières années d'exploitation, ce qui rallonge de deux ou trois heures la ligne en direction de la côte basque).

Pour l'instant, un seul train de nuit (avec plusieurs branches) dessert l'Occitanie. Est-ce suffisant ?

Non bien sûr, un seul train de nuit ne peut pas desservir tout le Sud-Ouest. On a fait ainsi faute de matériel, d'argent et de volonté politique. Désormais que la volonté est là, on peut imaginer au moins deux sortes de trains de nuit. Un desservirait les liaisons courtes, à moins de 700 kilomètres, Paris-Rodez ou Toulouse avec des trains qui peuvent être séparés. Et l'autre vers des liaisons plus longues, vers les Pyrénées, au-delà de 700 kilomètres.

Ce sont sur les transversales (est-ouest) que les trains de nuit ont tout intérêt à rouler et prendre des parts de marché, à l'image de l'ancien Vintimille-Nice /Toulouse-Tarbes.

Donc des liaisons transversales ?

Oui. En 2013, a été supprimé un train qui allait de Vintimille-Nice à Tarbes, Pau et Irun à la frontière espagnole. A aussi existé un train qui partait de Genève, passait par Lyon et venait à Toulouse, Tarbes et Bayonne. Ces trains-là sont très importants car ce sont les distances les plus longues dans l'hexagone en temps de trajet en train.

Et vous croyez que ces transversales sont une priorité ?

C'est ce que je lis en voyant les corridors établis. Ce qu'à Paris on appelle "la transversale Sud", ce sont plusieurs lignes est-ouest : la Vintimille-Bordeaux, et la ligne qui part vers Tarbes-Hendaye-Irun. Nous, on souhaite peser pour que ces transversales là, très lentes, soient faisables en trains de nuit. Cela peut surprendre mais il y a autant voire plus de monde sur les lignes transversales que sur les radiales. Sur les radiales, il existe pléthore d'offres, les avions, les TGV alors qu'il n'y a pas ou peu de lignes rapides d'est en ouest. Il y a un manque d'offres et même au niveau routier, c'est très compliqué. Les trains de nuit ont don une part de marché plus importante à prendre sur ces liaisons horizontales. L'aviation croyait beaucoup jusqu'en 2019 sur ces transversales. Et la SNCF montre en 2014 que sa ligne la plus fréquentée est une transversale, la Strasbourg-Nice-Port-Bou, bien qu'elle circule peu.

Comment expliquez-vous ce retour en grâce du train de nuit ?

Il y a l'urgence climatique qui plaide pour les trains de nuit qui sont très vertueux au niveau environnemental. C'est aussi une solution facile à mettre en oeuvre puisque les rails sont déjà là. Ce qui va freiner le retour des trains de nuit, c'est le temps d’acquisition du matériel, acheter ou rénover de nouvelles voitures. En fait, on peut comparer le retour du train de nuit comme le retour du vélo, mais sur les longues distances".

A noter que ce lundi 1er février, l'effondrement d'un talus à Aubin en Aveyron interrompt la circulation du train de nuit Paris-Rodez jusqu'au 22 février. La SNCF met dans un premier temps en place des bus de substitution.